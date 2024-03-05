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東岸商場爭議藍綠均贊成送檢調 謝國樑：林右昌已涉貪

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
東岸商場藍綠吵不停都贊成送檢調，謝國樑說林右昌涉貪。記者游明煌／攝影
東岸商場藍綠吵不停都贊成送檢調，謝國樑說林右昌涉貪。記者游明煌／攝影

基隆東岸商場爭議藍綠議員今天繼續吵，綠批市長謝國樑獨厚微風權利金收太少、20年限太長，藍則批前朝林右昌任內不移轉資產分明有鬼。雖藍綠爭議不休，都贊成統統送檢調查明。謝國樑說，林右昌已涉及貪汙治罪條例圖利他人不法之利益，將送檢調。議會做成決議，請市府政風處查明始末，若涉及不法逕送檢調追查。

國民黨議員今天批評東岸商場吵得沸沸揚揚，林右昌是始作俑者，議員呂美玲、曾紀嚴說，為何全案OT變ROT，一定要送檢調查清楚委託過程及金流，在林右昌時代，議員向市府都要不到資料，市府獨斷獨行，有圖利之嫌。

親民黨議員楊秀玉表示，NET主張地上物產權如果成立，是否有人故意開巧門，變相成無限期經營，請司法介入調查，到底誰出賣基隆。

民進黨議員集中火力批謝市長獨厚微風，權利金收太少、合約時間20年加10年優先續約共30年太長，分明圖利，也贊成城際轉運站和東岸商場案統統送檢調。議員張顥瀚、施偉政表示，如果市府認為有弊端，就把所有案子送檢調才有真相。議員許睿慈指出，微風進駐原本很好，但市府賤價砍半標出去，市府的數學很有問題。

謝國樑重申，微風的權利金市府都經完整評估，沒有任何圖利，反指林右昌涉及貪汙治罪條例第6條第4項，圖利他人不法之利益，當年NET和大日的合約在106年1月就已訂好權利義務關係，訂好合約之後，再由大日出面和林市府進行OT案移轉，卻又再進行增建，進行實體ROT營運動作，規避必須移轉的精神，將送檢調。

謝國樑還說，林市府在城際轉運站斥資7.3億元興建，固定權利金前2年是每年50萬元，第3年至第9年是每年收入200萬元，除不合理、賤價的權利金外，且營運方是生技公司，完全沒有運輸背景，也完全沒有百貨零售商場背景。這與位台北市府轉運站的統一時代百貨，及台北轉運站的京站時尚廣場，落差何等的大，其中沒有「貓膩」？

議長童子瑋最後做成結論，本案點交過程所衍生爭議，市府應檢討並提升法治意識，務必依法行政、慎行公權力。另引發相關爭議，應加強透明的政策制定與溝通，引以為鑑，與相關廠商良性溝通與協調。並請市府政風處查明始末，若涉及不法逕送檢調追查。

東岸商場藍綠吵不停都贊成送檢調，謝國樑說林右昌涉貪。記者游明煌／攝影
東岸商場藍綠吵不停都贊成送檢調，謝國樑說林右昌涉貪。記者游明煌／攝影

NET 基隆 微風 林右昌 謝國樑

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