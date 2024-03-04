謝國樑細說從頭 東岸招商過去OT、ROT 現在評選全送辦

基隆市議會今天開臨時會，東岸商場爭議成焦點。基隆市長謝國樑說明時，重申捍衛市府和市民資產，並質疑前次招商從OT模式改成ROT模式，規避掉權利變動金，讓市府收入都是0元。市府應該把過去的OT、ROT和現在的評選招商案，都讓地檢署來調查清楚。

第20屆市議會第7、8次臨時會今天開議，首日議程市政討論第1案是東岸商場爭議，藍綠議員激烈攻防。綠營質疑市府為何在凌晨動用警力執行點移交作業，並對微風集團得標有疑慮，質疑市府圖利特定廠商。

謝國樑答詢時說，前廠商大日開發公司的協加廠商，負責地上商城營運的主富服裝公司（NET），至今還是主張擁有2到4樓的產權。事實上先前NET在沒有告知市府，沒有企圖接觸，沒有任何協商的情況下，直接向法院提出假處分，因為NET引用民法，主張是出資者所以擁有產權。

謝國樑強調，所有的促參案件，時間到期全部都要移轉回市府，但為什麼會出現問題？原因就是當年明明是營運、移轉招商案，俗稱OT，但廠商得標後，市府同意加蓋幾層建築。 他不否認NET進駐後，東岸廣場變得比較好，比較優質，但這個事情跟NET現在主張，產權是他們的是兩件事情。

謝國樑分析，明明是OT案為什麼要增建？因為增建後就有比較多的營業面積收租金不是嗎？但是因為基本上還是OT合約，所以市府只能用OT方式收費。雖然實質變成了增建、營運、移轉，俗稱ROT模式收取商場費用，但是對市府來說，依然還是只有停車場加1樓商場的收入，多餘的權利金完全沒有進入市庫。

謝國樑表示，前市府招商契約有很清楚、很好的分潤方式，說超過1億以上市府可以分50%，但絕對沒有任何政府有能力抽到商場營業額的50%，為什麼會這樣訂約，那是一種會計詐欺的手法，讓實際變動權利金永遠是零，因為在開發票的時候，並不是開NET商場的發票，樓上沒有任何的營收可言。收費方式本質就是利用OT的身分，加蓋成ROT的建築，這樣就可以規避掉ROT的權利變動金。

謝國樑說，全案討論過程中，他覺得好像一方支持新的得標廠商，一方支持NET，可是NET總不能主張擁有產權，總不能「5年開他的服飾店，然後不付基隆市政府租金。」他有兩個基本原則，第一是不論個人職務、個人去留和任何原因，對市府及市民的產權都會捍衛到底。