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嘉明湖黃喉貂大膽偷食物 林保署籲謹守無痕山林

中央社／ 台東縣4日電
有山友日前攀登嘉明湖途中，在海拔3000多公尺的向陽山三叉路口，遇見「可愛小偷」，2隻黃喉貂想偷吃背包內的食物；林業保育署呼籲民眾妥善保存食物，謹守無痕山林觀念。（嘉義分署提供）中央社
有山友日前攀登嘉明湖途中，在海拔3000多公尺的向陽山三叉路口，遇見「可愛小偷」，2隻黃喉貂想偷吃背包內的食物；林業保育署呼籲民眾妥善保存食物，謹守無痕山林觀念。（嘉義分署提供）中央社

山友日前攀登嘉明湖途中，在海拔3000多公尺的向陽山三叉路口，遇見「可愛小偷」，2隻黃喉貂想偷吃背包內的食物；林業保育署呼籲民眾妥善保存食物，謹守無痕山林觀念。

一行山友攀登嘉明湖途中，在向陽山三叉路口稜線平台歇腳，重裝備才剛卸下，2隻外表萌樣十足的黃喉貂竟立刻跑到背包旁，想咬破背包，山友發現後趕緊驅趕，沒想到黃喉貂跑開後，過一會兒又跑來躲在背包後面，最後在人類的嚇唬聲中才悻悻然離開，消失在冰天雪地中。

拍下影片的黃姓山友說，嘉明湖山屋管理員都有提醒山友，最近黃喉貂出沒頻繁，希望山友要將食物打包好，再將背包吊掛起來，不過還是防不勝防。

臉書登山社群中也有人貼出照片，背包被黃喉貂咬破，包內的吐司麵包被翻出；有網友留言說，黃喉貂已經進化到會開背包拉鍊，呼籲山友要當心。

根據國家公園資料，黃喉貂是台灣特有亞種，為珍貴稀有保育類野生動物，從海拔300公尺到3000公尺都有牠的身影，因為胸前金黃色皮毛，加上外型討喜，讓人覺得可愛。

黃喉貂是肉食性，食性廣泛，甚至會群體圍獵體型比牠們大的山羌，也會取食小型哺乳類、鳥類、兩棲爬蟲、昆蟲、腐食動物屍體等。

林業保育署台東分署表示，嘉明湖國家步道位於關山野生動物重要棲息環境內，向陽及嘉明湖山屋兩處山屋均提供防熊箱供山友使用，除可妥善保存食物外，亦可避免台灣黑熊或黃喉貂因嗅聞食物靠近山屋。

提醒山友進入山屋時，背包吊掛不落地，食物要妥善包裝，避免氣味外洩；同時在行進過程休息期間，也要確保食物的保存原則。林業保育署於步道設置告示牌，提醒山友切勿餵食及干擾野生動物，也請視當下情況審酌安全無虞前提下，攜帶食物遠離野生動物。

台東分署期盼與民眾一起維護森林及生物多樣性的友善環境，持續加強提醒遊客遭遇野生動物時，務必以不餵食」、不接觸、不干擾及食物不外露及妥善包裝等原則來因應，不僅保護自己及野生動物，更是正確尊重自然的態度。

向陽 嘉明湖 山友

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