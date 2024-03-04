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台東豐樂區段徵收工程 順利發包

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
台東市豐榮、豐樂區段徵收工程動工，2年後完工。記者徐白櫻／攝影
台東市豐榮、豐樂區段徵收工程動工，2年後完工。記者徐白櫻／攝影

台東大豐消防分隊、馬當部落文化聚會所去年陸續落成啟用，周遭環境卻如未開發荒地，外出要走碎石路，區段徵收工程流標10次之多。縣府指出，豐榮、豐樂地區區段徵收工程已順利發包動工，將規畫公園、停車場，另提供7.61公頃當住宅區及公益住宅用地，預計2年後完工。

台東市區居住空間飽和，縣府地政處啟動豐榮、豐樂區段徵收，總面積約11.77公頃，但受原物料飆漲及缺工問題影響，區段徵收公共工程接連流標、進度落後。台東縣消防局大豐消防分隊去年4月落成啟用、馬當聚會所6月啟用，不過連外道路至今仍是碎石路，消防車出入不便。

縣府去年底修正標案內容及提高金額，重新上網後順利發包出去。縣長饒慶鈴表示，此案鄰近中華路、漢陽南路、漢陽北路、豐谷南路及台11線臨海路，交通便利、生活機能佳，未來會規畫兩座多功能公園及一座停車場，可提供6.53公頃住宅區及1.08公頃公益住宅用地，盼創造宜居生活區及合理價格的住宅。

地政處說明，大豐消防分隊、馬當聚會所已完工，為因應全球暖化及近年極端氣候，此案工程規畫完善的滯洪設施、透水鋪面及雨水再利用系統，減少暴雨逕流及淹水，另雨水可回收再利用，打造永續韌性的海綿城市，預計2026年3月完工。

區段徵收 台東

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