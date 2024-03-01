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宜蘭蘇澳砲台山金刀比羅神社古碑遭著色 盼積極維護

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
蘇澳鎮長李明哲盼相關單位更積極維管，國產署北區分署宜蘭辦事處表示，若確認古蹟位於國有地，將會同文化局等單位協商處置措施。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮長李明哲盼相關單位更積極維管，國產署北區分署宜蘭辦事處表示，若確認古蹟位於國有地，將會同文化局等單位協商處置措施。圖／蘇澳鎮公所提供

宜蘭縣蘇澳鎮砲台山金刀比羅神社遺址有近百年歷史，被指定為縣定古蹟，近日其中1塊古碑文被不明人士上色，地方盼維管單位積極處理；國產署北區分署宜蘭辦事處表示，若確定古蹟屬轄下管理，將會同相關單位研議修復、維管措施。

蘇澳鎮公所指出，砲台山位於蘇花公路沿線，1884年清法戰爭時，清朝守將陳輝煌就利用砲台山地勢禦敵，後來也在此建立2座砲台與營房；1927年日本時代，日人在此建立崇祀金刀比羅神的神社，目前神社主體雖已毀損，石碑、砲台等古蹟依然留存，縣府2010年10月26日指定為縣定古蹟。

近日有民眾到砲台山遊玩，意外發現金刀比羅神社社名石碑背面的「昭和二年四月二十日鎮座」碑文，遭到不明人士疑似用油漆筆不當著色，「年」、「鎮座」字樣分呈綠、紅、黃等色。

蘇澳鎮長李明哲說，該地是國有地，古蹟是縣定古蹟，公所無法自行修復，需要通報縣府文化局和相關單位；古蹟不能指定完就任其荒蕪，不管是國產署還是文化局，都應該要有更積極的作為，加強管理。

文化局表示，依照文化資產保存法第103條，損及部分古蹟可處6月到5年有期徒刑，得併科50萬元到2000萬元罰金；該古蹟由國產署北區分署宜蘭辦事處管理，會請他們加強維管，文化局若有多的文資志工，也會加入巡查行列。

國產署北區分署宜蘭辦事處回應，會先確認該古蹟是否處於國有地範圍內，確認屬實才會研擬下一步措施，至於如何修復，需要協請專業單位如文化局會勘，集結各方意見再決定後續處置。

蘇澳砲台山金刀比羅神社古蹟遭不明人士不當著色，「昭和二年四月二十日鎮座」碑文疑似被油漆筆塗上綠、黃、紅等色。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳砲台山金刀比羅神社古蹟遭不明人士不當著色，「昭和二年四月二十日鎮座」碑文疑似被油漆筆塗上綠、黃、紅等色。圖／蘇澳鎮公所提供

古蹟 國產署 宜蘭 文化局

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