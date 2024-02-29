宜蘭員山縣議員補選…民眾黨不提名 保留與無黨合作空間

宜蘭縣員山鄉縣議員補選，截至今天共3人登記，民眾黨宜蘭縣黨部主委李偉華表示，該黨經評估決定不提名人選參加補選，但不排除與理念相同的無黨籍參選人士共同合作。

目前登記參選的前鄉代謝萬得與藍萬義、員山鄉民劉燦輝3人，都是以無黨籍身分登記參選，明天下午鄉長張宜樺的妻子黃雯如也是以無黨籍登記參選，預料將是4人搶1席。

通常補選的投票率比較低，競選活動期間短，如果沒有一點在地基礎，選戰很難打得起來。