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台東大武鄉長補選／藍徵召王景昌 綠白人選待公布

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
王景昌將參選大武鄉長補選。圖／ 取自王景昌臉書
王景昌將參選大武鄉長補選。圖／ 取自王景昌臉書

台東縣大武鄉前鄉長黃建賓選上立委，遺缺預計4月13日投票補選，國民黨台東縣黨部確定徵召大武鄉民代表會副主席王景昌參選，民進黨與民眾黨則持續尋覓人選中。王景昌指自己沒有包袱，不會辜負鄉親及黨的期待。

大武鄉前鄉長黃建賓選上立法委員，選委會將辦補選，3月4日至6日開放登記、4月13日投票，藍營確定徵召鄉代會副主席王景昌角逐，王景昌57歲，從政已22年，父親為大武鄉前鄉長。他說，已收到黨的徵召，會盡全力為大武鄉衝刺，目前走訪的村落都希望他出來服務，讓鄉政更進步。

國民黨台東縣黨部表示，王景昌在地方服務多年，熟悉鄉內事務及公所運作，是重要的中生代黨員，能成為老一輩及年輕世代溝通橋梁，符合黨徵召要件。

另綠、白兩陣營則持續尋覓合適人選，民眾黨台東縣黨部主委陳宏宗表示，已有2、3名年輕熱心、願意付出的人選。民進黨台東縣黨部表示，黨內物色2名大武在地年輕人，希望給有抱負的年輕人機會，最快今、明兩天公布。

台東 投票 鄉長

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