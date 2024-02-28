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冬山花火節爆人潮、商家樂 遊客形容像「宜蘭信義區」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
從冬山鄉天照宮後方拍到的璀璨煙火，璀璨亮眼。圖／肯吉攝影師提供
從冬山鄉天照宮後方拍到的璀璨煙火，璀璨亮眼。圖／肯吉攝影師提供

宜蘭冬山元宵花火節今年大爆遊客人潮，連同正在舉辦的舊河港燈節十足吸睛，有人返程時擠不上火車，直呼像是台北信義區跨年現場。根據鄉公所效益評估，當晚吸引約8萬人潮，帶動周邊商家民宿經濟產值至少1000萬元，火車旅客疏運量超過平常的10倍，算入上月台拍美照遊客約有5、6千人。

冬山元宵花火節24日登場，當天周六剛好也有冬山夜市，冬山鄉公所搭配活動安排青創行動市集，邀請「宜蘭青年管樂團」與「潘芳烈樂團」接力演出，加上活動壓軸600秒高空煙火秀，整個冬山火車站周邊熱鬧滾滾。

雖然鄉公所在活動之前，宣導遊客搭乘火車等大眾運輸，但人潮多到連大眾運輸也不夠。賴姓遊客說，當天8點34分放完煙火，他與家人搭乘9點31分區間車要回家，排隊等上車長長人龍，幸好他們排前面擠上車，很多人擠不上車要等下一班。

有人在臉書貼文「人潮太可怕，這是宜蘭信義區嗎？」，底下網友留言「擠不上火車，像台北信義區跨年」、「人超級多」、「連區間車都爆滿人潮」、「商家賺錢忙翻過去」、「攤位排滿人，冬山發大財」、「每次去冬山都覺得有進步」。

根據冬山鄉公所效益評估分析，花火節當天吸引約8萬人，結合文創市集、冬山夜市，讓冬山開庄以來從未有過的熱鬧景象，店家及攤位擠滿人潮，業者笑說，做一天可以呷「半冬」，預估當天帶動產值至少1000萬元以上。

冬山火車站平常旅客約100多人，當晚爆增10倍達1000多人，「瓜棚」造型的美麗車站是網拍景點，當天連同購買月台票拍照更多達五、六千人，月台都是人。

統計元宵花火節連同元月14日辦到2月25日的舊河港燈節，帶來30萬以上觀光人潮，就短期來說，活動期間帶動至少3000萬元經濟效益跟周邊民宿業者生意；長期而言，冬山鄉以農特產業、親子觀光發展重點，近年來從冬山火車站為中心向外延伸，以各點建設連線，帶動產業觀光面，回饋店家營業成長。

不過因遊客爆多，也造成大眾運輸不足及交通打結等問題，鄉長林峻輔說，天氣好，今年遊客人潮非常多，活動結束後檢討明年可能接洽台鐵加開列車班次、增設臨時公廁及交通疏導，把活動辦得盡善盡美。

冬山火車站底下的青創行動市集，滿滿人潮像過年。圖／鄉公所提供
冬山火車站底下的青創行動市集，滿滿人潮像過年。圖／鄉公所提供
冬山元宵花火節吸引人潮，擠滿火車站周邊街道都是人，商攤生意大好，笑稱「做一天可以呷半冬」。圖／鄉公所提供
冬山元宵花火節吸引人潮，擠滿火車站周邊街道都是人，商攤生意大好，笑稱「做一天可以呷半冬」。圖／鄉公所提供
從冬山鄉天照宮後方拍到的花火節煙火，璀璨亮眼。圖／肯吉攝影師提供
從冬山鄉天照宮後方拍到的花火節煙火，璀璨亮眼。圖／肯吉攝影師提供

大眾運輸 火車站 花火節

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