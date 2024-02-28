花蓮228追思 99歲受難者祈願和平

花蓮縣228關懷協會今天舉辦228追思活動，曾遭刑求審問的受難者廖丙盛，及受難醫師歐德財的遺孀張碧霞等人出席，對於77年前傷痛往事，高齡99歲的廖丙盛已不願再回想，只希望一切歸於和平。

花蓮228紀念儀式及追思音樂會，今天在和平廣場舉行，許多受難者、家屬前來追思，也是受難遺族的縣議員魏嘉賢、花蓮市長魏嘉彥等人到場，廖丙盛、張碧霞即使年事已高，每年都來參加，新任民眾黨立委林憶君、行政院東部辦公室副執行長郭應義、吉安鄉長游淑貞、縣議員張美慧出席，眾人在紀念碑前獻花致意，敲響和平鐘，籲世人記取歷史教訓，珍惜得來不易的自由與和平。

228事件發生時，廖丙盛才22歲，在花蓮港廳富里南國民學校當老師，莫名遭舉報陰謀反動，深夜睡覺時被捕，從富里拉到花蓮市審訊，遭刑求、持槍恐嚇；96歲的張碧霞，丈夫歐德財當時是花蓮鐵路醫院院長，也是深夜被抓走嚴刑逼供，被打得頭破血流，手掌遭鐵釘穿刺受傷，雖然獲釋，已成為揮之不去的創痛，遠走基隆避難，甚至回鄉後也不敢以自己的名字開設診所，歐德財已辭世，張碧霞每年仍從光復遠道而來參加追思活動。

廖丙盛上台致詞時只簡短表達謝意，不願多提；兒子廖建智代表發言說，父親是真正的受難者，但往事已遠，不願再想也漸漸遺忘，每年參加總是觸景生情，父親只希望一切歸於和平。

花蓮228關懷協會理事長施議汝，外祖父是228受難者，當時好心送肉、麵照料被捕的好友孩子，也被關押一個多月，她的母親當年18、19歲，每天送兩次便當到監獄，她還記得，小時候就被訓練「什麼話都不要講，人多的地方不要去」。

魏嘉彥說，求學時收到228獎學金，不了解什麼意思，後來母親才告知，他的外祖父母都是228受難者，家人一直不願提起這段傷痛，他希望未來不要再有這樣的憾事，社會用愛包容不同的聲音；林憶君也說，那個悲傷的時代，不少人失去性命和親友，國家失去菁英知識分子，台灣歷史留下白色恐懼，人與人間留下猜疑，直到今天還在分裂整個社會，紀念228是為了從歷史真相學習如何避免衝突和戰爭，讓下一代活在沒有恐懼的自由裡面，期待台灣未來充滿愛與和平。