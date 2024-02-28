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基隆12社區 獲選優良公寓大廈

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆市設有828個公寓大廈管理組織，市府辦優良公寓大廈評選，組別分大型公寓大廈、中小型公寓大廈、長青公寓大廈，有12個社區脫穎而出，大型公寓大廈組冠軍是城上城，該社區有1800多戶，設有App等溝通工具，管委會與住戶良好互動，電影院、游泳池、籃球場等設施管理也出色。

市府秘書長方定安表示，市府透過評選鼓勵市民參與社區管理維護工作，評選過程分兩階段，除書面初評，評選委員會走訪各社區了解實際狀況並評分。

市府都市發展處說，優良公寓大廈評選主要針對各社區是否落實公寓大廈管理組織正常運作，包含制止住戶違規情事、社區財務文件保管及公告、社區規約訂定等，也關注社區營造、資源回收、公共空間綠美化等項目，新舊社區有不同起跑點，但社區住戶參與度、社區環境改善也是重要面向，公寓大廈管理維護核心是住戶間交流互動與實踐。

評選結果，大型公寓大廈組冠軍是「城上城社區」、亞軍「信義城社區」、季軍「早安‧國揚社區」；中小型公寓大廈組冠軍「翰林小城耶魯區社區」、亞軍「柏悅府社區」、季軍「大心社區」；長青公寓大廈組冠軍「第一特獎社區」、亞軍「水世界公寓大廈」。

另，社區主題特色獎組織經營特色獎頒給「海洋大學世界社區」及「巴賽隆納社區」，和樂里鄰特色獎是「大衛營公寓大廈」，環境整潔綠美化特色獎得主是「觀之林&德安家康社區」。

都發處使用管理科表示，「城上城社區」設有App讓管委會與住戶互動良好，「翰林小城耶魯區社區」訂有電動樁設置規約，已有電動樁供電動車使用。「第一特獎社區」設有太陽能發電，充分利用社區環境及資源。

公寓 管委會 綠美化

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