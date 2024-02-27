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打造書香城市 共讀基隆24hr秀成果

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市文化局昨天在太平青鳥書店，頒發「共讀基隆24hr」認證標章給18家參與的商家，並展示各店家推動閱讀成果。記者邱瑞杰／攝影
基隆市文化局昨天在太平青鳥書店，頒發「共讀基隆24hr」認證標章給18家參與的商家，並展示各店家推動閱讀成果。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府推動「共讀基隆24hr」政策，打造書香城市，昨頒發認證標章給18家參與的商家，各店家展示推動閱讀成果。青鳥書店在會中宣布，3月29日加入24小時書店行列，試辦「口碑場」，投入基隆24小時閱讀不間斷書香之城行列。

市長謝國樑自認曾是24小時書店「重度用戶」，他說，誠品敦南、信義店都有他的記憶，到日本旅遊時也會在代官山、六本木的蔦屋書店獨自閱讀，希望基隆也能朝書香城市邁進。

市府去年提出「24小時書店與文化創意商店計畫」追加預算，補助有意願24小時營業書店或城市生活店家。文化局長江亭玫表示，計畫執行時有邀請業界顧問輔導協助，並舉辦工作坊，鼓勵店家之間相互合作及串聯。

共讀基隆24hr商家籌辦的閱讀服務與活動，去年12月陸續展開。江亭玫舉例，見書店規畫魚市夜讀，太平青鳥書店有冬日方舟活動，小獸書屋與旅店合作推出眠獸旅讀包，魚曰二手書店推出閱讀共享空間，友余二手書店則以植物為核心，開辦植悟園系列活動。13家咖啡廳和餐廳也運用店內的空間，讓消費者體驗不同的閱讀感受。

太平青鳥書店昨天宣布，3月29日會增加試辦24小時開放「口碑場」，29日開店後持續營業到30日打烊時間。4月起的每周擇定1天24小時營運，繼見書店後成為基隆第2家24小時書店。

咖啡廳 基隆 青鳥書店

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