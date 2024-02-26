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邁向低碳生活 關山鎮電光、延平鄉布谷拉夫雙雙獲獎
環境部「低碳永續家園村里多元競賽」結果揭曉，台東縣關山鎮電光里推動食農教育及低碳生活，社區成立首家「零碳咖啡店」，獲銀級組「佳作」獎。延平鄉武陵村布谷拉夫部落傳承布農族文化，推動油芒復育，使用在地材料打造零碳教育基地，獲銅級組「優等」。
台東縣環保局推動低碳社區，提報關山鎮電光社區、延平鄉武陵村布谷拉夫部落參加競賽，與全國22縣市績優村里角逐獎項。
電光社區推動友善耕作、推行食農教育，在地小農黃瀚成立「日出禾作社」，採用在地生產咖啡開咖啡店，去年11月全國首杯碳中和的零碳咖啡上市，通過ISO14067碳足跡國際驗證，台東縣淨零轉型邁進一大步。
延平鄉武陵村布谷拉夫部落住民以布農族為主，意謂「寬廣平坦的原野」，族人推動油芒復耕，另運用在地材料打造部落零碳共享教育基地，發展零碳旅遊與環境教育。
環保局指出，縣府推動低碳永續家園評等推動計畫9年，涵蓋生態綠化、綠能節電、綠色交通、資源循環、低碳生活及永續經營六大面向，深化村里因應氣候變遷及自主節能減碳潛力，盼引導民眾自發性改變生活習慣，共同打造低碳永續家園，
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