邁向低碳生活 關山鎮電光、延平鄉布谷拉夫雙雙獲獎

環境部「低碳永續家園村里多元競賽」結果揭曉，台東縣關山鎮電光里推動食農教育及低碳生活，社區成立首家「零碳咖啡店」，獲銀級組「佳作」獎。延平鄉武陵村布谷拉夫部落傳承布農族文化，推動油芒復育，使用在地材料打造零碳教育基地，獲銅級組「優等」。

台東縣環保局推動低碳社區，提報關山鎮電光社區、延平鄉武陵村布谷拉夫部落參加競賽，與全國22縣市績優村里角逐獎項。

電光社區推動友善耕作、推行食農教育，在地小農黃瀚成立「日出禾作社」，採用在地生產咖啡開咖啡店，去年11月全國首杯碳中和的零碳咖啡上市，通過ISO14067碳足跡國際驗證，台東縣淨零轉型邁進一大步。

延平鄉武陵村布谷拉夫部落住民以布農族為主，意謂「寬廣平坦的原野」，族人推動油芒復耕，另運用在地材料打造部落零碳共享教育基地，發展零碳旅遊與環境教育。