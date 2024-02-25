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宜蘭龜山島3月1日起開放登島 增藍色海洋、綠色賞螢遊程

中央社／ 宜蘭25日電

宜蘭龜山島將自3月1日起開放登島，每天限1800名登島，東北角風管處並新增「藍色海洋生態旅遊」及「綠色賞螢生態之旅」套裝遊程，預計3月1日起受理報名。

交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處今天表示，龜山島將於3月1日起開放登島，管理處結合海洋委員會海巡署、宜蘭縣政府環保局、宜蘭縣頭城區漁會及賞鯨協會等相關單位共同合作，將於28日舉辦「龜山島鯨艷奇航暨淨灘活動」，宣傳龜山島生態旅遊。

管理處指出，淨灘活動並號召「東北角之友」臉書（Facebook）粉絲團網友及宜蘭縣環保公益團體等一同參與，當天預計將有超過550人次，一同啟航前往龜山島參與淨灘活動，期盼藉由活動共同守護美麗龜山島，讓遊客享有美好旅遊環境，並讓龜山島能永續經營。

管理處指出，今年除傳統登島旅行、搭船繞島外，還新增「藍色海洋生態旅遊」及「綠色賞螢生態之旅」套裝遊程，費用各為新台幣2980元，帶領遊客從海上玩到山上，詳細資訊及報名連結，請留意「東北角之友」訊息，預計3月1日起受理報名。

管理處表示，龜山島每年12月到隔年2月會採取封島措施，因為東北季風風浪較大不宜登島，也利用這段期間讓島上生態環境休養生息後再度開放，以保護島上生態資源，3月1日開放後採取總量管制，每天限1800名登島，須經登記申請。

宜蘭 生態旅遊 龜山島

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