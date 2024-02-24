光電示範區淪蚊子館 花蓮陽光電城轉型原民文創求活化

位於花蓮東大門夜市旁的「陽光電城」，在前總統陳水扁任內斥資2億元推動，15年前啟用後，歷經閒置、活化又閒置的重重波折，縣府再爭取經費投入上億元，轉型原住民文創產業聚落空間，4期工程進入尾聲，預計8月完工後委外營運。

「陽光電城」在阿扁政府時期獲得經濟部能源局、營建署「洄瀾之心」計畫補助，前後花了2億元，打造太陽光電示範區，但2009年啟用後，人潮和發電量都不如預期，售電收入不及原本規畫的一半，維護管理負擔沉重，運作停擺，建物跟著荒廢，後來雖經多個協會、業者承租使用，但人潮稀落，後來陸續撤離，閒置淪為蚊子館。

花蓮縣政府決定推動轉型，規畫打造為原住民文創產業聚落空間，爭取中央經費，投入1.25億元，從2021年起分成4期施工。

縣府原民處表示，第1期是主結構體、無障礙電梯，第2期施作外牆、門窗、機電等，都已經完工；第3期為屋面鋼結構、玻璃帷幕牆、室內裝修、機電等，以及第4期的景觀工程，還在施作中，預計8月完工。