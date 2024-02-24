花蓮迎元宵活動滿滿 猜燈謎、摸彩還送小提燈

今天是元宵節，花蓮太平洋燈會下午5時起推出龍年燈籠手作教學、猜燈謎、摸彩等一系列活動；花蓮市公所也與遠東百貨合作，今、明兩天舉辦「龍年吉祥－繪燈趣」，有客語猜謎、闖關及彩繪燈籠等，今晚兩場活動都發送限量小提燈，歡迎民眾索取逗熱鬧度元宵。

花蓮縣政府觀光處舉辦的「太平洋燈會」從春節前持續到3月4日，夜夜點亮太平園公園南濱段，也為鄰近的東大門夜市及市區商圈帶來人潮。慶祝元宵節，今天下午5時起舉辦龍年燈籠手作教學，限量200人，縣府還準備888份龍年小提燈及摸彩券，晚間6時起開放排隊領取，6時30分起發放。

觀光處表示，元宵晚會重頭戲是猜燈謎及摸彩，猜中燈謎可將獎品抱回家，摸彩品有任天堂Switch遊戲機、55吋液晶電視等大獎，晚間8時30分主燈展演加碼煙火秀，打卡可獲得龍年限定小物，歡迎民眾一同感受節慶氛圍。

花蓮市公所與遠東百貨花蓮店攜手，今、明兩天下午3時起，在花蓮遠百和平廣場舉辦龍年吉祥繪燈趣活動，有50組彩繪燈籠進行人氣票選，猜燈謎闖關刮刮樂讓民眾試試手氣，還有特色市集和精彩音樂表演。