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花蓮迎元宵活動滿滿 猜燈謎、摸彩還送小提燈

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市公所推出龍年造型小提燈供市民索取，今（24）晚7時市長魏嘉彥（右4）將在花蓮遠百發送給民眾。圖／市公所提供
花蓮市公所推出龍年造型小提燈供市民索取，今（24）晚7時市長魏嘉彥（右4）將在花蓮遠百發送給民眾。圖／市公所提供

今天是元宵節花蓮太平洋燈會下午5時起推出龍年燈籠手作教學、猜燈謎、摸彩等一系列活動；花蓮市公所也與遠東百貨合作，今、明兩天舉辦「龍年吉祥－繪燈趣」，有客語猜謎、闖關及彩繪燈籠等，今晚兩場活動都發送限量小提燈，歡迎民眾索取逗熱鬧度元宵。

花蓮縣政府觀光處舉辦的「太平洋燈會」從春節前持續到3月4日，夜夜點亮太平園公園南濱段，也為鄰近的東大門夜市及市區商圈帶來人潮。慶祝元宵節，今天下午5時起舉辦龍年燈籠手作教學，限量200人，縣府還準備888份龍年小提燈及摸彩券，晚間6時起開放排隊領取，6時30分起發放。

觀光處表示，元宵晚會重頭戲是猜燈謎及摸彩，猜中燈謎可將獎品抱回家，摸彩品有任天堂Switch遊戲機、55吋液晶電視等大獎，晚間8時30分主燈展演加碼煙火秀，打卡可獲得龍年限定小物，歡迎民眾一同感受節慶氛圍。

花蓮市公所與遠東百貨花蓮店攜手，今、明兩天下午3時起，在花蓮遠百和平廣場舉辦龍年吉祥繪燈趣活動，有50組彩繪燈籠進行人氣票選，猜燈謎闖關刮刮樂讓民眾試試手氣，還有特色市集和精彩音樂表演。

市公所今年推出「飛龍在天」創意紙雕小提燈，除了在市公所供市民索取，市長魏嘉彥今晚7時起也會與花蓮遠百在現場，限量1000份。「飛龍在天」小提燈色彩繽紛，造型可愛討喜，依照數字順序組合就能組成，民眾可現場組裝，提著燈籠共同歡度元宵節。

花蓮市公所推出龍年造型小提燈，今（24）晚7時市長魏嘉彥將在花蓮遠百發送給民眾。圖／市公所提供
花蓮市公所推出龍年造型小提燈，今（24）晚7時市長魏嘉彥將在花蓮遠百發送給民眾。圖／市公所提供
花蓮太平洋燈會夜夜點亮太平洋公園南濱段夜空，今（24）天元宵節，有一系列活動，主燈展演加碼煙火秀。圖／花蓮縣政府提供
花蓮太平洋燈會夜夜點亮太平洋公園南濱段夜空，今（24）天元宵節，有一系列活動，主燈展演加碼煙火秀。圖／花蓮縣政府提供

元宵節 花蓮 龍年

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