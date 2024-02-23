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礁岩倒滿水泥塊…蘭嶼台電下地工程惹禍 居民痛批：瞎了眼嗎

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
去年海葵颱風重創蘭嶼，中央指示島上電纜下地化，台電近日進行椰油部落下地工程，卻疑似廠商便宜行事，把施工廢棄物就地傾倒海岸，致使礁岩布滿水泥塊，甚至有廢棄機車，居民痛批「太扯了」。圖／讀者提供
去年海葵颱風重創蘭嶼，中央指示島上電纜下地化，台電近日進行椰油部落下地工程，卻疑似廠商便宜行事，把施工廢棄物就地傾倒海岸，致使礁岩布滿水泥塊，甚至有廢棄機車，居民痛批「太扯了」。圖／讀者提供

去年海葵颱風重創蘭嶼，中央指示島上電纜下地化，台電近日進行椰油部落下地工程，卻疑似廠商便宜行事，把施工廢棄物就地傾倒海岸，致使礁岩布滿水泥塊，甚至有廢棄機車，居民痛批「太扯了」。也居民反映公所卻遲無下文。公所澄清「居民誤會大了」。

蘭嶼鄉公所財經課長曾遠方指出，目前椰油下地工程，施工廠商所切割出來的是道路水泥塊，並非事業性廢棄物，由於島上破碎場距離施工地點有一段距離，加上也有水公司正在施工，影響工程車載運，廠商因而將水泥塊堆置路旁岸際，待一定量後做一次清運。

他說，公所接獲訊息後，昨天就有到現場與工地領班反映居民意見，同時也要求他們施工務必謹慎小心，台電今天也安排廠商職安訓練，包括公所及其他機關單位或廠商敢違規觸法，來去破壞島上的美麗海岸風景和自然生態環境。

蘭嶼鄉去年遭受海葵颱風16級強烈風勢侵襲，整個島上災情相當嚴重，其中電力損失急迫改善，行政院長陳建仁視察後，指示台電等相關單位2年內全島電纜下地化。台電也在去年底展開工程。不過，有居民卻發現椰油海岸被傾倒水泥塊和廢棄物，質疑就是台電工程所為。

「瞎了眼嗎？真的很誇張、太扯了！」陳姓居民說，這幾天就看到椰油海邊都是廢棄物，旁變就台電下地化工程，比對廢棄物和工程施作現況，就是台電工程，根本就是便宜行事亂丟。另有居民痛批說，「我就不信工程結束會清乾淨，海岸被破壞了，單位也不痛不癢，關我屁事心態」。

縣環保局副局長陳炳伸表示，機關單位進行工程時，依工程性質，應分別提報廢棄物計畫書申請及上網公告廢棄物流向申報，都必須遵守廢棄物清理法規範，若未遵守可依情節大小逕行處罰。

去年海葵颱風重創蘭嶼，中央指示島上電纜下地化，台電近日進行椰油部落下地工程，卻疑似廠商便宜行事，把施工廢棄物就地傾倒海岸，致使礁岩布滿水泥塊，甚至有廢棄機車，居民痛批「太扯了」。圖／讀者提供
去年海葵颱風重創蘭嶼，中央指示島上電纜下地化，台電近日進行椰油部落下地工程，卻疑似廠商便宜行事，把施工廢棄物就地傾倒海岸，致使礁岩布滿水泥塊，甚至有廢棄機車，居民痛批「太扯了」。圖／讀者提供
去年海葵颱風重創蘭嶼，中央指示島上電纜下地化，台電近日進行椰油部落下地工程，卻疑似廠商便宜行事，把施工廢棄物就地傾倒海岸，致使礁岩布滿水泥塊，甚至有廢棄機車，居民痛批「太扯了」。圖／讀者提供
去年海葵颱風重創蘭嶼，中央指示島上電纜下地化，台電近日進行椰油部落下地工程，卻疑似廠商便宜行事，把施工廢棄物就地傾倒海岸，致使礁岩布滿水泥塊，甚至有廢棄機車，居民痛批「太扯了」。圖／讀者提供
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去年海葵颱風重創蘭嶼，中央指示島上電纜下地化，台電近日進行椰油部落下地工程，卻疑似廠商便宜行事，把施工廢棄物就地傾倒海岸，致使礁岩布滿水泥塊，甚至有廢棄機車，居民痛批「太扯了」。圖／讀者提供
去年海葵颱風重創蘭嶼，中央指示島上電纜下地化，台電近日進行椰油部落下地工程，卻疑似廠商便宜行事，把施工廢棄物就地傾倒海岸，致使礁岩布滿水泥塊，甚至有廢棄機車，居民痛批「太扯了」。圖／讀者提供

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