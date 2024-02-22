宜蘭議員補選 藍萬義換看板「走到底」

積極協調縣議員補選的宜蘭員山鄉民代表會主席許芳明前天往生，角逐黨內初選的前鄉代藍萬義昨更換競選看板，斗大字「對的路，阮堅持走到底」，引起關注討論，在對手李姿婷宣布退出初選後，他可能參選到底，待黨部徵召提名。

陳俊宇當選立委後，留下員山鄉縣議員遺缺將於4月13日補選，地方老將藍萬義與新生代的李姿婷黨內初選競爭激烈，許芳明等人居中協調未果，以民調決勝負。

民調結果李姿婷領先，但藍萬義等人質疑民調可信度，雙方擺不平，藍一再表示不管民調輸贏參選到底。許芳明這段時間為此勞心勞力，搞得心力交瘁，前天心肌梗塞過世，震驚地方，當下有人建議兩個人都退出，都不要選了。

對此不幸消息，兩參選人前天都立即停止競選活動，李姿婷宣布退出黨內初選，藍萬義昨天上午更換競選看板。

藍萬義過年前立出「恭賀新禧」看板署名補選參選人，昨改立「對的路，阮堅持走到底」補選候選人，下方寫著「望您牽成，懇請支持」，參選文字意向更為明顯。

對於更換看板，他表示原本就預定要更換，只是剛好昨天掛上去，參不參選交由團隊討論後做決定。

據了解，藍萬義曾任鄉民代表，這次多數代表也挺他投入縣議員補選，前天許芳明突發不幸往生，他一度要放棄不想選，但眼見下周就要補選登記，時間緊迫。