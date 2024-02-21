花蓮「月眉火蔥」採收 口感嗆辣成族人預防感冒妙方

花蓮縣壽豐鄉月眉部落土質適合種火蔥，每年1月到3月是產季，種植面積僅有3公頃，口感嗆辣，具有殺菌的效果，是族人預防感冒的妙方。花蓮區農業改良場自2021年開始研究火蔥，協助當地阿美族人解決病蟲害與氣候變遷問題。如今農改場推出火蔥餅乾、火蔥醬等，推廣原民傳統作物。

火蔥是阿美族月眉部落栽培的原民特色作物，因外觀小顆圓潤、口感偏嗆辣，也被稱為玻璃珠、小洋蔥，日據時期就有栽種紀錄。火蔥採收後，族人習慣懸掛屋簷下常溫儲藏發芽，隔年種植；若需販售食用可儲藏於1°C環境下較佳。

每年4月以前，在花蓮縣吉安黃昏市場、重慶市場、美崙市場有攤商販售火蔥。由於火蔥與蕗蕎外觀相似，經常被搞混，兩者最明顯差異是火蔥有明顯的鱗莖，鱗莖呈現圓球狀。口感上，火蔥比蕗蕎更有嗆辣感，醃製後食用仍可感受嗆辣味直衝腦門，味道鮮明。

農改場研究員吳伊婷表示，族人大多會沾鹽或直接食用火蔥，有的人會選擇醃漬，也會搭配肉類如鹹豬肉等，當作佐料。由於火蔥味道較嗆辣，農改場選擇搭配餅乾或醬油，可以減少嗆辣口感，小朋友也可享用，不但保留傳統的吃法，開發其他的加工方式等。

上月眉部落頭目邱財章說，火蔥最怕雨水、泡水，不怕高溫，自己只有種一分地，大多賣給熟悉的客戶。以前火蔥比較嗆辣，經過農會的培育後，現在的口感讓大眾比較接受。族人認為，火蔥可以預防感冒、殺菌等，從以前一直流傳到現在。

花蓮農改場長楊大吉指出，3年農改場投入研究、保種，種植火蔥的技術，還有農會協助整合，讓技術能完整實作，產量至少增加3至4成。全台火蔥的產量高達9成5都來自月眉，讓月眉與火蔥畫上等號。去年種下的健康種苗，今年看到果實長得很好，舉辦火蔥節活動，希望更多人認識火蔥。