快訊

華航重大工安意外！飛機維修員移除起落架遭夾「送醫不治」

創校47年培育數萬工科人才 大漢技術學院宣布8月起停辦

柯文哲曾罵「不要臉的肥貓」 陳炯松被判還1439萬9千退職金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮「月眉火蔥」採收 口感嗆辣成族人預防感冒妙方

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣壽豐鄉月眉部落土質適合種火蔥，每年1月到3月是產季，口感嗆辣，具有殺菌的效果，是族人預防感冒的妙方。記者王思慧／攝影
花蓮縣壽豐鄉月眉部落土質適合種火蔥，每年1月到3月是產季，口感嗆辣，具有殺菌的效果，是族人預防感冒的妙方。記者王思慧／攝影

花蓮縣壽豐鄉月眉部落土質適合種火蔥，每年1月到3月是產季，種植面積僅有3公頃，口感嗆辣，具有殺菌的效果，是族人預防感冒的妙方。花蓮區農業改良場自2021年開始研究火蔥，協助當地阿美族人解決病蟲害與氣候變遷問題。如今農改場推出火蔥餅乾、火蔥醬等，推廣原民傳統作物。

火蔥是阿美族月眉部落栽培的原民特色作物，因外觀小顆圓潤、口感偏嗆辣，也被稱為玻璃珠、小洋蔥，日據時期就有栽種紀錄。火蔥採收後，族人習慣懸掛屋簷下常溫儲藏發芽，隔年種植；若需販售食用可儲藏於1°C環境下較佳。

每年4月以前，在花蓮縣吉安黃昏市場、重慶市場、美崙市場有攤商販售火蔥。由於火蔥與蕗蕎外觀相似，經常被搞混，兩者最明顯差異是火蔥有明顯的鱗莖，鱗莖呈現圓球狀。口感上，火蔥比蕗蕎更有嗆辣感，醃製後食用仍可感受嗆辣味直衝腦門，味道鮮明。

農改場研究員吳伊婷表示，族人大多會沾鹽或直接食用火蔥，有的人會選擇醃漬，也會搭配肉類如鹹豬肉等，當作佐料。由於火蔥味道較嗆辣，農改場選擇搭配餅乾或醬油，可以減少嗆辣口感，小朋友也可享用，不但保留傳統的吃法，開發其他的加工方式等。

上月眉部落頭目邱財章說，火蔥最怕雨水、泡水，不怕高溫，自己只有種一分地，大多賣給熟悉的客戶。以前火蔥比較嗆辣，經過農會的培育後，現在的口感讓大眾比較接受。族人認為，火蔥可以預防感冒、殺菌等，從以前一直流傳到現在。

花蓮農改場長楊大吉指出，3年農改場投入研究、保種，種植火蔥的技術，還有農會協助整合，讓技術能完整實作，產量至少增加3至4成。全台火蔥的產量高達9成5都來自月眉，讓月眉與火蔥畫上等號。去年種下的健康種苗，今年看到果實長得很好，舉辦火蔥節活動，希望更多人認識火蔥。

花蓮火蔥保種園主卓晴花（左）在花蓮農改場長楊大吉（中）見證下，將火蔥種苗傳承予上月眉部落頭目邱財章（右），盼火蔥產量與品質更升級。記者王思慧／攝影
花蓮火蔥保種園主卓晴花（左）在花蓮農改場長楊大吉（中）見證下，將火蔥種苗傳承予上月眉部落頭目邱財章（右），盼火蔥產量與品質更升級。記者王思慧／攝影
火蔥是阿美族月眉部落栽培的原民特色作物，因外觀小顆圓潤、口感偏嗆辣，也被稱為玻璃珠、小洋蔥，日據時期就有栽種紀錄。記者王思慧／攝影
火蔥是阿美族月眉部落栽培的原民特色作物，因外觀小顆圓潤、口感偏嗆辣，也被稱為玻璃珠、小洋蔥，日據時期就有栽種紀錄。記者王思慧／攝影
全台火蔥的產量高達9成5都來自月眉，讓月眉與火蔥畫上等號。記者王思慧／攝影
全台火蔥的產量高達9成5都來自月眉，讓月眉與火蔥畫上等號。記者王思慧／攝影
花蓮縣壽豐鄉月眉部落土質適合種火蔥，種植面積僅有3公頃。記者王思慧／攝影
花蓮縣壽豐鄉月眉部落土質適合種火蔥，種植面積僅有3公頃。記者王思慧／攝影

花蓮 農改場 阿美族

延伸閱讀

花蓮縣長徐榛蔚明率團訪美 姐妹市交流深化城市外交

氣候多變多吃洋蔥提升免疫力！哪種顏色洋蔥最營養？5步驟切洋蔥不流淚

去年摔死人 花蓮飛行傘專案會議盼加強管理輔導合法

高雄必訪外帶式甜點店！日本藍帶甜點師親手打造療癒系甜點

相關新聞

花蓮「月眉火蔥」採收 口感嗆辣成族人預防感冒妙方

花蓮縣壽豐鄉月眉部落土質適合種火蔥，每年1月到3月是產季，種植面積僅有3公頃，口感嗆辣，具有殺菌的效果，是族人預防感冒的...

基隆基金一路爆水管 3千戶停水搶修…居民不便盼加速汰舊

基隆市安樂區基金一路北二高橋下附近路口，今天中午發生自來水爆管，人行道、車道出現破裂、鼓起，大量自來水滾滾流出，水淹路面...

花蓮縣長徐榛蔚明率團訪美 姐妹市交流深化城市外交

花蓮縣長徐榛蔚明天率團出訪美國加州，參與姐妹市天普市已有80年歷史的「山茶花節」，也將參訪鄰近的聖蓋博市，與兩市進行市政...

影／鄉代會主席許芳明往生…他今換競選看板 有意參選到底？

積極協調地方縣議員補選的宜蘭員山鄉民代表會主席許芳明昨天往生，角逐黨內初選的前鄉代藍萬義今上午更換競選看板，斗大字「對的...

NET爭議謝國樑要追究林右昌 綠議員：攤證據提告別光喊

基隆市長謝國樑今天上午到國民黨中央黨部召開記者會，謝國樑表達絕不出賣基隆市產，並要追究林右昌當年責任，刻意未登記資產造成...

綠議員批御用律師獨得320萬標案 謝國樑：捍衛25億資產

民進黨基隆市議員張顥瀚、鄭文婷今開記者會，指基隆市政府駐點法律團隊完成評選，採限制性招標，投標廠商只有瀛睿律師事務所，所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。