影／鄉代會主席許芳明往生…他今換競選看板 有意參選到底？

積極協調地方縣議員補選的宜蘭員山鄉民代表會主席許芳明昨天往生，角逐黨內初選的前鄉代藍萬義今上午更換競選看板，斗大字「對的路，阮堅持走到底」，引起關注討論，在對手李姿婷宣布退出初選後，他可能參選到底。

陳俊宇當立委後，留下員山鄉縣議員遺缺將於4月13日補選，擔任過鄉民代表的民進黨地方老將藍萬義與新生代的李姿婷，兩人黨內初選競爭激烈，鄉代會主席許芳明等人居中協調未果，以民調決勝負。

民調結果李姿婷領先，但藍萬義等人質疑民調可信度，雙方擺不平，許芳明這段時間為了此事勞心勞力，搞得心力交瘁，昨天心肌梗塞過世，震驚地方，當下有人建議兩個人都退出，都不要選了。

對此不幸消息，兩參選人昨天都立即停止競選活動，李姿婷傍晚宣布退出黨內初選，今天藍萬義就更換競選看板。

藍萬義過年前立的是「恭賀新禧」看板，補選參選人；今天上午改立的是「對的路，阮堅持走到底」，補選候選人，下方寫著「望您牽成，懇請支持」，參選文字意向更為明顯。

由於藍萬義之前一再表示，不管民調輸贏，他參選到底。對於更換看板，他表示，這是原本預定要掛上去更換的看板，剛好在今天掛上去，其餘不願意多談，參不參選交由團隊討論後做決定。

據了解，藍萬義曾任鄉民代表，這次多數代表也挺他投入縣議員補選，昨天主席突發不幸往生，他一度要放棄不想選，但今天更換新看板，眼見下周就要補選登記，時間緊迫，黨內一時也很難找到其他人選。