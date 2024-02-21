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池上米餅花蓮產？ 農會促休息站改標示

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東有民眾日前在高速公路休息站買東西時，發現家鄉熟悉的池上米餅，產品介紹牌竟寫花蓮池上米餅，質疑誤導消費者。圖／民眾提供
台東有民眾日前在高速公路休息站買東西時，發現家鄉熟悉的池上米餅，產品介紹牌竟寫花蓮池上米餅，質疑誤導消費者。圖／民眾提供

台東池上鄉農會開發的米乖乖、米餅、米蛋捲、米可樂果等伴手禮，口味多樣，一年商機達7千萬。但台東有民眾日前在高速公路休息站發現，家鄉熟悉的池上米餅竟標註「花蓮縣」，認為有誤導之嫌，池上鄉農會對產品可能被改標表示不知情，將進一步了解，並要求廠商更正，避免魚目混珠。

台東池上米遠近馳名，池上鄉農會為推廣池上米，10幾年來開發米乖乖等伴手禮，其中池上米餅2013推出以來，口味多樣，以椒鹽口味最受歡迎。一年米製品伴手禮約售出5、60萬包，營業額達7千萬。

但近日有台東民眾外出旅遊時路過高速公路休息站，卻發現家鄉的池上米餅，包裝標示台東池上鄉農會生產，架上介紹牌卻寫成「花蓮池上米餅」，質疑魚目混珠，誤導消費者。

池上鄉農會表示，高速公路休息站上架的米餅確實由池上農會生產，可能是上架方錯把台東池上當成花蓮縣，也可能是廠商未向上架方說清楚，以致弄錯。農會進一步了解後，會主動要求更正。

伴手禮 台東 農會

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