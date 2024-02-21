聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮飛行傘 議員促速立法

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮縣有5家飛行傘業者，多位議員盼縣府加速訂定管理辦法。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
花蓮縣有5家飛行傘業者，多位議員盼縣府加速訂定管理辦法。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

花蓮縣去年11月飛行傘墜傘造成1死，縣府清查全縣5家業者均未取得經營許可，勒令停業至今。議會昨開專案會議，要求加速擬定自治條例，盤點適合空域輔導業者合法。縣府預計26日開說明會，草案下半年送縣議會審議，條例頒訂前，業者違規將依消保法裁罰。

業者已申請經營許可，縣府審查中。專案會議主持人、縣議員楊華美說，全國6縣市有15家飛行傘業者，花蓮占3分之1最多，相較屏東、宜蘭先後立法，花蓮於2019年和去年兩度發生墜傘摔死人意外，自治條例仍在草擬。

楊華美等人要求加速立法，建議條例應載明各單位權責，強化橫向聯繫及通報、稽查，讓業者合法賺觀光財，也保障消費者權益；議員簡智隆建議盤點合適空域。

教育處代理處長翁書敏說，2020年4月起草擬自治條例，因體育署表示要大幅修定輔導辦法而暫緩，前年底最新管理辦法發布即再次啟動，本月26日開說明會，之後彙整業者意見修正，經送體育署、縣務會議等程序，計畫11月定期會送議會審議。

體健科長盧谷砳樂說，目前困難點是起飛、降落場要取得土地使用同意，並符合地目用途，鄰近航道或省道也有飛安疑慮，國防部、民航局均不同意，縣府已提報中央，希望跨部會輔導業者解套。

豐濱鄉一家經營10年的業者說，全縣近40名飛行傘教練，還有地勤、司機，因停業頓失收入，業者願意合法化，豐濱沒有航道問題，場區用地、空域已處理好，一切合法，希望早日發給經營許可。

花蓮 議員 飛行傘

延伸閱讀

刷卡買外幣大踩行銷監理紅線？金管會二問兆豐銀

亞洲盃籃賽／中華隊爭議 體育署署長親上火線：改變集訓模式

去年摔死人 花蓮飛行傘專案會議盼加強管理輔導合法

花蓮山海劇場打造部落互助基地 第一期工程於年底完工

相關新聞

東岸廣場招商爭議…謝國樑批散布假訊息 林右昌酸喝醉酒？

基隆市東岸廣場招商爭議延燒，市長謝國樑前晚臉書直播轟議會民進黨團「無恥、丟臉」，昨再批內政部長、前市長林右昌兄妹是「中央...

花蓮飛行傘 議員促速立法

花蓮縣去年11月飛行傘墜傘造成1死，縣府清查全縣5家業者均未取得經營許可，勒令停業至今。議會昨開專案會議，要求加速擬定自...

員山代表會主席許芳明遽逝 衝擊綠議員補選

民進黨籍宜蘭縣員山鄉民代表會主席許芳明日前心肌梗塞，昨天往生，他最近為縣議員補選，促使黨內團結，積極協調有意參選的藍萬義...

池上米餅花蓮產？ 農會促休息站改標示

台東池上鄉農會開發的米乖乖、米餅、米蛋捲、米可樂果等伴手禮，口味多樣，一年商機達7千萬。但台東有民眾日前在高速公路休息站...

蘇花安環評卡關 須補東北季風影響

蘇花改2020年完工通車，交通部進一步提出「台9線蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）」、「國道5號銜接蘇花改公路計畫」2項道...

綠議員批謝國樑失格、要求道歉 基市府：議員一直做不實指控

基隆市長謝國樑昨晚開直播說明東岸廣場經營權易主爭議，提及「民進黨議會黨團真的無恥、很丟臉，真見笑」，基隆市議會民進黨團今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。