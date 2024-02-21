花蓮飛行傘 議員促速立法

花蓮縣去年11月飛行傘墜傘造成1死，縣府清查全縣5家業者均未取得經營許可，勒令停業至今。議會昨開專案會議，要求加速擬定自治條例，盤點適合空域輔導業者合法。縣府預計26日開說明會，草案下半年送縣議會審議，條例頒訂前，業者違規將依消保法裁罰。

業者已申請經營許可，縣府審查中。專案會議主持人、縣議員楊華美說，全國6縣市有15家飛行傘業者，花蓮占3分之1最多，相較屏東、宜蘭先後立法，花蓮於2019年和去年兩度發生墜傘摔死人意外，自治條例仍在草擬。

楊華美等人要求加速立法，建議條例應載明各單位權責，強化橫向聯繫及通報、稽查，讓業者合法賺觀光財，也保障消費者權益；議員簡智隆建議盤點合適空域。

教育處代理處長翁書敏說，2020年4月起草擬自治條例，因體育署表示要大幅修定輔導辦法而暫緩，前年底最新管理辦法發布即再次啟動，本月26日開說明會，之後彙整業者意見修正，經送體育署、縣務會議等程序，計畫11月定期會送議會審議。

體健科長盧谷砳樂說，目前困難點是起飛、降落場要取得土地使用同意，並符合地目用途，鄰近航道或省道也有飛安疑慮，國防部、民航局均不同意，縣府已提報中央，希望跨部會輔導業者解套。

豐濱鄉一家經營10年的業者說，全縣近40名飛行傘教練，還有地勤、司機，因停業頓失收入，業者願意合法化，豐濱沒有航道問題，場區用地、空域已處理好，一切合法，希望早日發給經營許可。