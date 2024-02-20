快訊

綠營地方大老、宜蘭員山鄉民代表會主席許芳明驚傳離世

頂大教授退休讓教職空缺多 但本土博士為何仍處劣勢

台南88槍擊案宣判！ 「紅龜」洪政軍重判10年 王文宗判6月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開直播內容惹議 綠營議員批失格 謝國樑：被冤枉很生氣

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議會民進黨團成員今天在市議會開記者會，指責謝國樑昨晚直播時辱罵黨團發言不當，要求道歉。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議會民進黨團成員今天在市議會開記者會，指責謝國樑昨晚直播時辱罵黨團發言不當，要求道歉。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑直播說明東岸廣場經營權易主爭議時，提及「民進黨議會黨團真的無恥、很丟臉，真見笑」，基隆市議會民進黨團總召陳宜和多名議員今天齊聲抗議，指謝失格、不適任、沒有民主素養，要求向黨團、議會和全體市民道歉。

謝國樑昨晚開直播，用詞招致批評。謝國樑今早回應，開直播時的狀態非常正常，就是受了冤屈，很難過、很生氣，想要抒發。當時剛吃完晚飯，大家都有被冤枉過吧？他就是很憤怒，沒有喝酒。

陳宜和民進黨市議員張之豪、施偉政、鄭文婷、吳驊珈和張顥瀚，今天上午在市議會開記者會，先後發言指責謝國樑昨晚直播發言不當，有求道歉。

張之豪說，謝國樑昨晚在直播時，直接點名民進黨團並用「無恥」等謾罵字眼，講述應該可以理性討論的市政議題。很遺憾謝用「叫囂」的態度處理，已經失去民選地方首長的高度及民主風度。

施偉政表示，他對謝團樑昨天到立法院開記者會及直播「脫序」非常不苟同，要求謝向民進黨團鄭重道歉。市府主管來說明東岸廣場爭議一點都不困難，謝今天在市府回應相關議題，他予以肯定，謝在市府好好說話，好好的說明清楚才對。

鄭文婷指謝國樑先前沒有照會議長，就到市議會出席國民黨團舉辦的記者會，「踐踏民意殿堂，這樣子對嗎？」結果現在變本加厲，直接開直播謾罵，有沒有一點點民主素養？對市議會的尊重到底在哪裡？謝如果沒有公開道歉，就是一個不適任的市長。

吳驊珈說，東岸廣場事件延燒多天，昨晚上很遺憾看到謝國樑沒有維持市長該有的高度，對於外界有關20年長約、2月1日強制點交等疑慮沒有講清楚、說明白，反讓整起事件淪為口水戰。建議謝國樑先向市民、市議會和民進黨團道歉，再將問題說清楚，直球對決。

張顥瀚質疑謝國樑透過羞辱民意代表處理市政問題，代表治理能力嚴重不足。監督市政提出問題是議員的責任，黨團提出的問題，市民心中也有問號，但謝國樑從來沒有正面回答。謝國樑在直播辱罵議員無恥、不要臉，等於也是在謾罵提出問題的市民。

張顥瀚表示，謝國樑是民選的市長，議員是民選的民意代表，應該平等對待。市長謾罵議員是嚴重失格行為，要求謝國樑立即向所有的市民道歉。

基隆市議會民進黨團成員今天在市議會開記者會，指責謝國樑昨晚直播時辱罵黨團發言不當，要求道歉。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議會民進黨團成員今天在市議會開記者會，指責謝國樑昨晚直播時辱罵黨團發言不當，要求道歉。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議會民進黨團成員今天在市議會開記者會，指責謝國樑昨晚直播時辱罵黨團發言不當，要求道歉。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議會民進黨團成員今天在市議會開記者會，指責謝國樑昨晚直播時辱罵黨團發言不當，要求道歉。記者邱瑞杰／攝影

直播 謝國樑 議員

延伸閱讀

民進黨基層傳罷免聲？謝國樑：我施政1年滿意度五成二

謝國樑喊若權利金僅1500萬就切腹 林右昌酸：歇斯底里

林右昌質疑直播瘋了、嗑藥？謝國樑：我受到很大冤屈

批林右昌兄妹「中央廚房」餵假訊息 謝國樑澄清權利金

相關新聞

民進黨基層傳罷免聲？謝國樑：我施政1年滿意度五成二

基隆市長謝國樑上任一年多，近日東岸商場重新招租爭議不斷延燒，謝國樑昨晚直播轟民進黨無恥、見笑，民進黨基層在臉書社群傳出罷...

謝國樑喊若權利金僅1500萬就切腹 林右昌酸：歇斯底里

基隆市東岸廣場重新招商爭議延燒，基隆市長謝國樑今天表示，明明權利金總額年收6775萬元，不是所謂的1500萬，更喊話民進...

民調勝選未提名再做民調 宜蘭員山縣議員補選李姿婷發聲了

陳俊宇當選立委後，宜蘭員山鄉辦理縣議員補選，民進黨2競爭對手都不退讓，在第一次內參民調中由年輕參政的李姿婷勝出，但黨部尚...

花蓮山海劇場打造部落互助基地 第一期工程於年底完工

花蓮縣政府為減少偏鄉部落人口外移，2年前在豐濱鄉磯崎國小舊址，興建「原住民族山海劇場暨加路蘭廣場」，經費近2億元。第一期...

綠營地方大老、宜蘭員山鄉民代表會主席許芳明驚傳離世

宜蘭縣員山鄉民代表會主席許芳明驚傳心肌梗塞，今天中午往生，得年64歲。他身為民進黨地方大老，近來為了協調縣議員徵召提名事...

開直播內容惹議 綠營議員批失格 謝國樑：被冤枉很生氣

基隆市長謝國樑開直播說明東岸廣場經營權易主爭議時，提及「民進黨議會黨團真的無恥、很丟臉，真見笑」，基隆市議會民進黨團總召...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。