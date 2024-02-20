開直播內容惹議 綠營議員批失格 謝國樑：被冤枉很生氣

基隆市長謝國樑開直播說明東岸廣場經營權易主爭議時，提及「民進黨議會黨團真的無恥、很丟臉，真見笑」，基隆市議會民進黨團總召陳宜和多名議員今天齊聲抗議，指謝失格、不適任、沒有民主素養，要求向黨團、議會和全體市民道歉。

謝國樑昨晚開直播，用詞招致批評。謝國樑今早回應，開直播時的狀態非常正常，就是受了冤屈，很難過、很生氣，想要抒發。當時剛吃完晚飯，大家都有被冤枉過吧？他就是很憤怒，沒有喝酒。

陳宜和民進黨市議員張之豪、施偉政、鄭文婷、吳驊珈和張顥瀚，今天上午在市議會開記者會，先後發言指責謝國樑昨晚直播發言不當，有求道歉。

張之豪說，謝國樑昨晚在直播時，直接點名民進黨團並用「無恥」等謾罵字眼，講述應該可以理性討論的市政議題。很遺憾謝用「叫囂」的態度處理，已經失去民選地方首長的高度及民主風度。

施偉政表示，他對謝團樑昨天到立法院開記者會及直播「脫序」非常不苟同，要求謝向民進黨團鄭重道歉。市府主管來說明東岸廣場爭議一點都不困難，謝今天在市府回應相關議題，他予以肯定，謝在市府好好說話，好好的說明清楚才對。

鄭文婷指謝國樑先前沒有照會議長，就到市議會出席國民黨團舉辦的記者會，「踐踏民意殿堂，這樣子對嗎？」結果現在變本加厲，直接開直播謾罵，有沒有一點點民主素養？對市議會的尊重到底在哪裡？謝如果沒有公開道歉，就是一個不適任的市長。

吳驊珈說，東岸廣場事件延燒多天，昨晚上很遺憾看到謝國樑沒有維持市長該有的高度，對於外界有關20年長約、2月1日強制點交等疑慮沒有講清楚、說明白，反讓整起事件淪為口水戰。建議謝國樑先向市民、市議會和民進黨團道歉，再將問題說清楚，直球對決。

張顥瀚質疑謝國樑透過羞辱民意代表處理市政問題，代表治理能力嚴重不足。監督市政提出問題是議員的責任，黨團提出的問題，市民心中也有問號，但謝國樑從來沒有正面回答。謝國樑在直播辱罵議員無恥、不要臉，等於也是在謾罵提出問題的市民。