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基隆市中心三角窗危屋限期拆除 住戶將遷出但憤憤不平

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府指義一路、信四路口2層樓建物有危害公共安全之虞，要求住戶遷出及拆屋。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府指義一路、信四路口2層樓建物有危害公共安全之虞，要求住戶遷出及拆屋。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府公告義一路、信四路口的2層樓房屋傾頹，有危害公共安全之虞，要求住戶遷出及拆屋。曾、邱兩家都已找到新的營業處所，但對市府的強硬立場頗有微詞，覺得權益受損。市府都市發展處今天表示，希望屋主如期在4月底拆除，市府也會協助重建作業。

基市府去年12月公告義一路、信四路口3戶2層樓的房屋是危樓，這3棟房子分由邱姓夫婦開設電業公司，以及曾姓兄弟製作營業用風管處所。市府要求屋主今年1月底前遷出，4月底前拆除，否則將由市府代拆再求償費用。

邱姓屋主說，他的房子在20多年前隔壁大樓興建時受損，他不滿意建商的賠償方案，向市府陳情討公道。當時他想拆除重建，但市府鑑定結果不是危樓，現在又說是危樓，限期搬遷、拆屋，內心一直有怨言。現在好不容易找到的新營業據點，因現租戶租到3月才到期，要等對方搬走後，他才能搬過去。

曾姓兄弟對市府要求拆除曾父的「起家厝」，至今憤憤不平。他們說，一家人原本有自己的家，變成沒地方住，原本有店面，變成要花錢租店面。搬家是不得已的決定，否則難不成要變成「大埔案」翻版？

曾家說，房屋外觀美醜每個人的觀點不一樣，市府理應先與住戶協調如何整修，甚至拆除2樓，留1樓使他們繼續使用，但市府就是要他們全拆，很不合理。市府花錢補助別人的建物「拉皮」，強拆他們的房子竟然沒有任何補償措施，實在很不公平。

邱家和曾家接獲市府要求遷出和拆屋後除情，市府都發處今天下午3點半召開協商會議，在聽取住戶意見後表示，希望住戶配合在4月時開始拆除危屋，4月底拆完。市府地政等單位和基隆市都市危險及老舊建築物加速重建輔導團，都會協助現地重建作業。

基隆市政府指義一路、信四路口2層樓建物有危害公共安全之虞，要求住戶遷出及拆屋。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府指義一路、信四路口2層樓建物有危害公共安全之虞，要求住戶遷出及拆屋。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府指義一路、信四路口2層樓建物有危害公共安全之虞，封閉騎樓，並要求住戶遷出及拆屋。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府指義一路、信四路口2層樓建物有危害公共安全之虞，封閉騎樓，並要求住戶遷出及拆屋。記者邱瑞杰／攝影

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