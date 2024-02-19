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花蓮「GOGO龍」花燈亮相 清新造型限量領取

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣文化局今年推出龍年元宵節花燈「GOGO龍」，造型可愛，清新色系讓人感到療癒，且龍的翅膀還會因拉動小車而拍動，互動效果十足，即日起至24日止開放免費索取。圖／花蓮縣文化局提供
花蓮縣文化局今年推出龍年元宵節花燈「GOGO龍」，造型可愛，清新色系讓人感到療癒，且龍的翅膀還會因拉動小車而拍動，互動效果十足，即日起至24日止開放免費索取。圖／花蓮縣文化局提供

隨著元宵節即將到來，花蓮文化局推出環保花燈「GOGO龍」，卡通版龍寶寶擁有清新粉嫩色系，前面還有綠能電動車造型，模樣十分可愛，拉動小車還能拍動龍的翅膀。即日起至24日開放民眾至指定地點免費索取，每天限量，送完為止。

本月24日就是元宵節，文化局今年邀請紙雕藝術家洪新富，設計龍年元宵節花燈「GOGO龍」，大眼龍整體色彩有粉色、綠色、紫色、綠色及黃色等，彷彿春天百花齊放的顏色，造型十分吸睛。

文化局表示，龍年花燈的創作理念，GOGO龍騎綠能電動車穿梭在花蓮山好山水中，採擷在地的美食與美好經驗分享給全世界，其身上的色彩象徵天氣晴朗，綠草如茵、繁花似錦、海洋波動，提把的星星則是讓人美夢成真。

文化局指出，今年花燈紙材選用可自然分解，且燃燒時不會產生戴奧辛的材質，LED燈具由庇護工場負責組裝。這組花燈「GoGo龍」全身的關節不僅能手動調整，尾巴與頭也可隨著提動或風吹左右搖擺，雖然整體花燈需要自行組裝，不過包裝都有QR code，可用手機掃描組裝影片，讓民眾DIY。

文化局表示，「GoGo龍」即日起可至文化局石雕博物館、圖書館、鐵道文化園區一館、花蓮縣考古博物館、花蓮縣政府服務台等館舍營業時間索取，每天限量，送完為止；花蓮縣政府中區服務中心及南區服務中心也可以拿到小提燈，除了花蓮市及豐濱鄉，數量及發送方式可洽各鄉鎮公所。

文化局 花燈 花蓮

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