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黃春明慶90歲 背啞鈴健走練肌力

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
鄉土作家黃春明（中）歡度90歲生日，氣氛溫馨，黃老師笑得很開心。記者戴永華／攝影
鄉土作家黃春明（中）歡度90歲生日，氣氛溫馨，黃老師笑得很開心。記者戴永華／攝影

國寶級鄉土作家黃春明昨天90歲生日，黃大魚文化藝術基金會與宜蘭市公所為其舉辦慶生講座，藍綠政界及藝文界人士上台致詞祝福，氣氛溫馨，歡笑滿堂；兒子黃國珍大爆父親不但每天健走，上月起有「新花樣」，90歲高齡背負4公斤啞鈴走路「訓練肌力」。

黃春明表示，人還有多少時間並不重要，重要的是你還能做什麼，鼓勵大家好好過日子，「日日是好日」，每天都是好日子。

黃春明2014年發現罹患淋巴癌，治療後排除部分工作，把精神放在寫書創作。幾年前以新作《跟著寶貝兒走》獲國立台灣文學館金典獎，長篇小說《秀琴，這個愛笑的女孩》獲第45屆金鼎獎與台北國際書展小說類首獎，書籍被翻譯成多國文字，成為國際文學作家，近年更獲頒台灣大學、中央大學等5所大學名譽博士肯定。

黃春明大部分時間住台北，昨天慶生及「老人漫談」講座氣氛溫馨，宜蘭市長陳美玲、前縣長林聰賢、宜大校長吳柏青、作家吳敏顯及陳芳明、及為他出書的聯合文學總編輯周昭翡等20餘人輪番上台，李德筠演出「快樂天堂」等歌曲，最後合唱生日快樂、切蛋糕。

大家祝賀黃春明老師「呷百二」，東光國中校長陳志勇說，黃老師不只呷百二，文字影響力是千秋萬世；林聰賢說，黃老師除豐富鄉土文學創作，還成立兒童劇團等鋪陳文化底蘊，難得人間國寶，期待黃老師童心未泯、繼續講古。

林聰賢 生日 黃春明

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