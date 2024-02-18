黃春明90歲溫馨慶生 兒爆他玩「新花樣」背4kg啞鈴健走

國寶級鄉土作家黃春明今天90歲生日，黃大魚文化藝術基金會與宜蘭市公所為他舉辦慶生講座，包括藍綠政界及藝文界人士上台致詞祝福，氣氛溫馨，歡笑滿堂；兒子黃國珍大爆父親不但每天健走，上月起有「新花樣」，90歲高齡的他背負4公斤啞鈴走路，「訓練肌力」。

黃春明2014年發現罹患淋巴癌，治療後排除部分工作，把精神放在寫書創作。幾年前以新作《跟著寶貝兒走》獲得國立台灣文學館金典獎，長篇小說《秀琴，這個愛笑的女孩》獲得第45屆金鼎獎與台北國際書展小說類首獎，書籍被翻譯成多個國家文字，成為國際文學作家。

黃春明年輕從事廣播，對於戲劇、攝影、電影、漫畫、撕畫領域都有表現，藉由創作為底層人物發聲，作品獲廣泛迴響；黃春明的母親早亡，父親再娶，他從小逃離家由阿公阿嬤照顧；求學過程曾被5所學校退學，但近年獲頒台灣大學、中央大學等5所大學名譽博士肯定，特殊人生閱歷。

黃春明大部分時間住台北，今天是他農曆生日，黃大魚文化藝術基金會邀他返鄉在宜蘭市人文故事館辦慶生及「老人漫談」講座。

講座氣氛溫馨，包括宜蘭市長陳美鈴、前縣長林聰賢、宜大校長吳柏青、作家吳敏顯及陳芳明，為他出書的聯合文學總編輯周昭翡等20餘人輪番上台，李德筠演出「快樂天堂」等歌曲，最後合唱生日快樂、切蛋糕。

大家祝賀黃春明老師「呷百二」，東光國中校長陳志勇說，黃老師不只呷百二，文字影響力是千秋萬世；林聰賢表示，黃老師除了豐富鄉土文學創作，還成立兒童劇團等鋪陳文化底蘊，難得人間國寶，期待黃老師童心未泯、繼續講古。

黃春明的兒子黃國珍談父親養生之道，平常以走樓梯運動、晚上河堤走路，今年又有「新花樣」，上月起發現90歲的父親在揹包放了2個啞鈴共4公斤，負重走路訓練肌力，把身體健康維持在最好狀態。

黃春明表示，人還有多少時間並不重要，重要的是你還能做什麼，鼓勵大家好好過日子，「日日是好日」，每天都是好日子。

大家幫鄉土作家黃春明歡度90歲生日，氣氛溫馨，黃老師笑得很開心。記者戴永華／攝影

大家幫鄉土作家黃春明歡度90歲生日，氣氛溫馨，黃老師笑得很開心。記者戴永華／攝影

大家幫鄉土作家黃春明歡度90歲生日，氣氛溫馨，黃老師笑得很開心。記者戴永華／攝影

家人為黃春明老師歡唱生日快樂歌，氣氛溫馨。記者戴永華／攝影

生日蛋糕很特別，是黃春明老師的撕畫作品圖樣。記者戴永華／攝影

黃春明老師在宜蘭度過他的90歲生日。記者戴永華／攝影

國寶級鄉土作家黃春明今天返鄉，接受大家為他安排的慶生活動。記者戴永華／攝影