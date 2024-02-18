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台東「北町」終於發包出去 知名集團打造文化餐旅空間
台東市北町日式建築群整修完成後多次流標，上月評選由雲朗集團拿下經營權，預計將花3千萬營造園區氛圍，今年內可望開放營業。縣府文化處指出，得標廠商將規畫餐飲、住宿、市集及展演，跟社區居民共享文資展演空間。
「台東市北町日式建築宿舍群」是日治時期興建，歷史逾80年，二戰後交由台東高中與台東女中代管當教師宿舍，2007年登錄其中11棟為歷史建築，基地保存面積約2萬2750平方公尺。
因宿舍群年久失修，2016年起台東縣府陸續爭取經費整修，2020年整修完成後招標不順，共發包4次。文化處指出，歷經疫情經濟風暴，縣府去年底公告招標，今年初評選由雲品國際酒店得標，租期9年10個月。
廠商預計將花9個月時間，投注3千萬元園區微調營業空間，預計規畫日式餐飲、輕食餐飲、日式文化住宿、文化資產展示共享空間及農創市集。
「希望北町不要有太多雜亂招牌，盡量維持原貌！」從台北移居台東的陳姓居民說，她個人非常喜愛台東的優閒步調，樂見整修完成的宿舍群活化利用，但希望廠商低度開發，商業活動盡量不破壞原有氛圍。
處長李吉崇強調，北町宿舍群是珍貴的文化資產，廠商已提出初步規畫構想，但為求慎重，細部規畫報告仍須進一步審查確認，未來不僅是梳理歷史脈絡的場域，也會跟社區、社群緊密結合，成為延續台東人共同記憶的文化空間。
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