影／開炸了！台東好神元宵活動今展開 導入AR體驗新奇聲光感受

與台北平溪天燈、台南鹽水蜂炮齊名的台東炸寒單（邯鄲）元宵活動，今天市公所於南京路「開炸」，宣布2024台東好神元宵系列活動正式展開。市長陳銘風特別介紹今年元宵首創AR科技導入元宵場景，讓遊客體驗新奇的聲光視覺感受。

陳銘風表示，今年元宵節除有傳統熱鬧神明遶境及炸寒單（邯鄲），也首次加入AR科技，把元宵活動與海洋生態教育結合一起，民眾只要透過手機掃描QR Code就能輕鬆下載AR APP選擇有飛天祥龍、虛擬水族生態樂園、元宵祈福天燈等3種體驗場景。

為讓更多人了解到台東市今年的元宵系列活動，市公所早上在南京路辦理2024台東好神元宵系列活動記者會，同時請來享譽國內外的玄武堂肉身炸寒單（邯鄲）表演，現場湧入逾千民眾駐足圍觀，5名肉身寒單（邯鄲）接力上轎，接受來自四面八方炮手擲炮的洗禮，相當震撼。

玄武堂指出，今年元宵除有正規17場次肉身炸寒單（邯鄲），2月23日、24日舉辦東寒單文化傳承研習營，另24日還有國際交換生炸寒單體驗，25日更有開放民眾當炮手與肉身寒單體驗。