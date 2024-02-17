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影／開炸了！台東好神元宵活動今展開 導入AR體驗新奇聲光感受
與台北平溪天燈、台南鹽水蜂炮齊名的台東炸寒單（邯鄲）元宵活動，今天市公所於南京路「開炸」，宣布2024台東好神元宵系列活動正式展開。市長陳銘風特別介紹今年元宵首創AR科技導入元宵場景，讓遊客體驗新奇的聲光視覺感受。
陳銘風表示，今年元宵節除有傳統熱鬧神明遶境及炸寒單（邯鄲），也首次加入AR科技，把元宵活動與海洋生態教育結合一起，民眾只要透過手機掃描QR Code就能輕鬆下載AR APP選擇有飛天祥龍、虛擬水族生態樂園、元宵祈福天燈等3種體驗場景。
為讓更多人了解到台東市今年的元宵系列活動，市公所早上在南京路辦理2024台東好神元宵系列活動記者會，同時請來享譽國內外的玄武堂肉身炸寒單（邯鄲）表演，現場湧入逾千民眾駐足圍觀，5名肉身寒單（邯鄲）接力上轎，接受來自四面八方炮手擲炮的洗禮，相當震撼。
玄武堂指出，今年元宵除有正規17場次肉身炸寒單（邯鄲），2月23日、24日舉辦東寒單文化傳承研習營，另24日還有國際交換生炸寒單體驗，25日更有開放民眾當炮手與肉身寒單體驗。
市公所表示，此次元宵系列活動包括即日起至4月底的AR體驗、2月24日及25日舉辦二天的神明遶境‧2月23日好神煙火晚會，以及玄武堂及邯鄲堂共逾20場的肉身炸寒單（邯鄲）活動。相關活動訊息設置台東市公所官網（http://www.taitungcity.gov.tw/）供民眾查詢最新消息。
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