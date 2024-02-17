義大利神父奉獻身心障礙一甲子 李棟樑捐助聖嘉民中心

聯合報／ 記者程嘉文／即時報導
軍友社榮譽理事長李棟樑（右）訪問聖嘉民啟智中心，慰問身心障礙人士。圖/軍聞社
軍友社榮譽理事長李棟樑（右）訪問聖嘉民啟智中心，慰問身心障礙人士。圖/軍聞社

軍友社理事長李棟樑卸任後，仍然以榮譽理事長身分，持續投入勞軍與關懷弱勢。16日上午他前往宜蘭縣三星鄉的聖嘉民啟智中心，探望老友呂若瑟神父，並致贈福利金與企業禮券，慰問中心收容的身心障礙者與工作人員，傳遞來自社會各界的關懷與愛心。

今年84歲的呂若瑟神父，民國54年追隨兄長呂道南神父的腳步，由義大利來到台灣。為了照顧重度身心障礙人士，他於民國民國76年，利用三星鄉大隱村一所已廢棄的修道院舊址，創辦聖嘉民啟智中心。嘉民（Camillus de Lellis，1550~1614） 是義大利拿坡里人，出身軍人世家，後來棄俗修道，並且因為自己曾經因病住院的經歷，決心要為病人服務，因此向教廷申請奉准，成立了以「視病猶親」為宗旨的天主教靈醫會。1746年，教宗本篤十四世將嘉民封聖，1930年教宗庇護十一世宣布為他醫療體系的主保聖人。

由於政府補助不足支付院生的開銷，107年6月，聖嘉民中心出現800萬元的財務缺口，呂神父被迫發出求救信，公開對外呼籲祈求援助。李棟樑看到聯合報的報導，立刻打電話到聖嘉民中心，承諾捐出20萬元。第二年1月，他利用到宜蘭勞軍的機會，安排前往聖嘉民中心，首度與呂神父見面，並且承諾每年都捐20萬元。此後大約每隔半年，李棟樑就會到訪聖嘉民一次，除了捐款給中心，並且親自一一慰問工作人員與院生，致贈禮券等小伴手禮。

軍友社榮譽理事長李棟樑（右）訪問聖嘉民啟智中心，與創辦人呂若瑟神父（左）交談。圖/軍聞社
軍友社榮譽理事長李棟樑（右）訪問聖嘉民啟智中心，與創辦人呂若瑟神父（左）交談。圖/軍聞社

呂若瑟神父 教宗 義大利

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