義大利神父奉獻身心障礙一甲子 李棟樑捐助聖嘉民中心

軍友社理事長李棟樑卸任後，仍然以榮譽理事長身分，持續投入勞軍與關懷弱勢。16日上午他前往宜蘭縣三星鄉的聖嘉民啟智中心，探望老友呂若瑟神父，並致贈福利金與企業禮券，慰問中心收容的身心障礙者與工作人員，傳遞來自社會各界的關懷與愛心。

今年84歲的呂若瑟神父，民國54年追隨兄長呂道南神父的腳步，由義大利來到台灣。為了照顧重度身心障礙人士，他於民國民國76年，利用三星鄉大隱村一所已廢棄的修道院舊址，創辦聖嘉民啟智中心。嘉民（Camillus de Lellis，1550~1614） 是義大利拿坡里人，出身軍人世家，後來棄俗修道，並且因為自己曾經因病住院的經歷，決心要為病人服務，因此向教廷申請奉准，成立了以「視病猶親」為宗旨的天主教靈醫會。1746年，教宗本篤十四世將嘉民封聖，1930年教宗庇護十一世宣布為他醫療體系的主保聖人。