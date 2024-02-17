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紅葉地熱發電 工研院將做產能測試

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

台東縣延平鄉地熱資源發達，繼台泥綠能公司投資該鄉紅葉地熱發電後，工業技術研究院在經濟部能源局支持，在紅葉學術鑽探，近日有新進展，將產能測試。延平鄉公所表示，地熱資源是未來的綠能趨勢。

延平鄉公所指出，紅葉地區地熱資源豐沛，工研院這次在紅葉村公有土地，進行800公尺深層HQ岩心連續取樣鑽探學術研究，鑽探階段已完成，將進行產能測試。

工研院在全台地熱熱區展開探勘，台東縣完成知本、金崙、綠島、霧鹿等地，都有不錯成績。這次選在紅葉，看準紅葉溫泉發達，地熱泉脈也豐沛，台泥綠能公司投資該鄉紅葉地熱發電也已完成鑽探工程及產能測試，地熱發電面積約1.9公頃，裝置容量1MW，預計今年底完成併網發電，可供1600戶家庭用電。

縣府財政及經濟發展處表示，台東位於地熱帶，從縱谷海端鄉一路到南迴達仁鄉，是豐富「高溫廊帶」，地熱資源遠比太陽能及風力來得更穩定，對環境衝擊也較小，發展地熱是縣府推動再生能源的主軸。

台東縣地熱發電的探勘申請廠商22家，目前1家正式商轉發電營運。

台東 高溫

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