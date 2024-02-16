飲水機濾心每月都要換…基隆南新街300多名住戶質疑水質 水公司回應

基隆市南新街51巷停車場上方500噸的配水池，供應南新街一帶300多住戶用水，但居民反映飲水機濾心每月都要換，質疑水質，立委林沛祥要求改善、定期水質監測追蹤。水公司表示，水質都有符合規定，月底會定期清洗，其他高地配水池供水也都有隨時監測水質。

林沛祥今天會同仁愛區議員曾紀嚴、自來水公司第一區管處處長陳素卿等，到南新街51巷停車場上方500噸的配水池會勘，改善水質。

居民反映，擔心配水池因老舊水質有問題，他們每個月都需更換濾心確保飲用水的安全，懷疑有底泥影響濁度。

林沛祥表示，已經要求自來水公司在月底前進行清洗，並定期監控配水池，維護水質潔淨；未來將與各區里長合作，定期監控各區高地供水的狀況，保障市民飲水安全。

議員曾紀嚴指出，南新街居民反映，飲水機濾心每月都要換，因配水池有20年了，應隨時監控水質，避免底泥淤積響水質。基隆仁愛區還有不少高地供水配水池，也要有定期監測機制。

陳素卿說，針對居民反映配水池水質問題，水公司派人到場檢查，發現水都是透明的，濁度都在正常範圍，供水水質都符合標準，濁度沒有異常；配水池部分，也都有定期清洗，一年一次，並沒有底泥的問題，2月底前就會清洗。

陳素卿表示，民眾家中飲水設備都定期要更換濾心，如果民眾覺得對水質有疑慮，都可向水公司反映，會派員查看檢測。