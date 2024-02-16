黃色小鴨有離開的一天 謝國樑：基隆要建自己的摩天輪

高雄黃色小鴨成功吸引人潮，基隆市長謝國樑今天表示，每一個城市的特色不一樣，恭喜高雄黃色小鴨成功，但基隆要建自己的摩天輪，來做為觀光城市的亮點，這是國際城市比比皆是的成功案例，也是他十多年來想要完成的事，興建地點和高度，將由專業評估，盼在他任內完成。

近來基隆摩天輪興建的地點引發討論，有民進黨議員認為國門廣場不合適。謝國樑今天說明，早在10多年前，國民黨還執政，在他擔任立委的時代，東岸旅運大樓重建時，就考慮在大樓上加蓋摩天輪來吸引觀光旅客。他上任市長後積極規畫評估，由交通處評估很多地點，包括外木山、潮境公園、東岸、國門廣場等，後來初步認為國門廣場的效益相對比較適合，但最後地點也不一定只能在國門廣場，後續還要專業評估。

謝國樑表示，國外從杜拜到新加坡，從紐約到巴黎，都開始興建摩天輪，或者已經建置完成，就是為了吸引觀光客，而且證明了效益非常錯。在郵輪旅客上下船時，可以有摩天輪來基隆遊玩的紀念，可以增加觀光亮點，他往這個方向長期來推動摩天輪，不是臨時想到才要做。

「會再找最佳的地點和高度來建置」謝國樑說，會繼續努力做專業的評估、地方的溝通、旅遊觀光景點的綜合考量，在他任內來完成。

高雄黃色小鴨展出成功，有議員建議基隆可再推動黃色小鴨，謝國樑表示，他完全肯定高雄市長陳其邁順利引進黃色小鴨替高雄市帶來的效益，但他比較想替基隆建永久性的娛樂設施，基隆在2014年也曾經成功引進黃色小鴨，當時也吸引不錯的人潮，但「黃色小鴨終究會有離開的一天」。