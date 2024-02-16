台東「地熱」綠能勢不可擋 工研院紅葉探勘有進展
台東縣延平鄉地熱資源發達，繼台泥綠能公司投資該鄉紅葉地熱發電後，工業技術研究院在經濟部能源局支持下，也在紅葉學術鑽探，近日有新進展，將進行產能測試。延平鄉公所表示，地熱資源已是未來的綠能趨勢。
延平鄉公所指出，整個紅葉地區地熱資源豐沛，過去一直是國家欲發展地熱產業的重點區域，工研院這次選在紅葉村公有土地上，進行800公尺深層HQ岩心連續取樣鑽探學術研究，目前鑽探階段已完成，將進行產能測試。
政府規畫2025年再生能源發電占比20％，為推動地熱發展，轉動再生能源兆元商機。在經濟部能源局支持下，工研院在全台地熱熱區展開探勘，其中，台東縣已完成知本、金崙、綠島、霧鹿等地，都有不錯的成績。
這次選在紅葉，主要是看準紅葉溫泉發達外，地熱泉脈也非常豐沛，台泥綠能公司投資該鄉紅葉地熱發電也已完成鑽探工程及產能測試，地熱發電面積約1.9公頃，裝置容量1MW，預計今年底完成併網發電，可供1600戶家庭用電。
縣府財政及經濟發展處表示，台東位於地熱帶，從縱谷海端鄉一路到南迴達仁鄉地區，是豐富的「高溫廊帶」，尤其地熱資源遠比太陽能及風力來得更具穩定，對環境衝擊也較小，發展地熱絕對是縣府現今推動再生能源的主軸。
全縣地熱發電的探勘申請廠商已有22家，目前已有1家正式商轉發電營運，另延平鄉的紅葉溫泉地熱發電，預計今年商轉1年，不僅可賣電給台電，也可供給紅葉地區用電，經過估算全縣若有10家以上地熱發電，就可供全縣一半的用電。
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