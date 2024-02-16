甩沙城「汙名」 台東去年349天空品良好

環境部公布2023年空氣品質監測站統計數據，台東縣空氣品質良好天數達349天，良好比率高達95.6%，是全國唯一空品良率超過95%以上的縣市，且近5年各汙染物濃度下降。縣府環保局表示，卑南溪揚塵和焚化爐的空汙防治及監測成效居功。

環保局長郭建成表示，過去台東被稱為「沙城」，就是卑南溪受到東北季風影響吹起揚塵所致，但近10年來與第八河川局共治下，採用河床築土堤實施水覆蓋及綠覆蓋等各式工法，有效抵禦風沙調適的能力，大幅降低揚塵發生，甚至有連續24個月無揚塵發生。

他說，原本外界擔心重啟焚化爐後恐造成市區空品汙染疑慮，但經1年多試營運，用嚴格標準驗收及空汙監測站監控，透過監督委員會及公民監督機制，並將廠內外汙染監測資訊都公開，至今都未發生空汙問題。

台東空品良率超過95%，空氣變好的其他原因包括台東縣近年執行第一期空氣汙染防制計畫推動鍋爐汰換更新、車輛及民生逸散等各面向空氣汙染減量措施，環保局表示，過去４年全縣汰換更新20座鍋爐，另有多項移動汙染源改善、畫設空氣品質維護區等。

此外，台東至今已畫設3處空氣品質維護區，推動3輛市區電動公車上路。張姓遊客說「在台東可好好大口呼吸，身心舒暢」。