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基隆蓋摩天輪 今年落實重點

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市政府昨舉辦新春團拜，市長謝國樑分送紅包給受邀表演的小朋友。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府昨舉辦新春團拜，市長謝國樑分送紅包給受邀表演的小朋友。記者邱瑞杰／攝影

基隆東岸廣場經營權易主引發風波，先前負責商場營運的主富服裝公司（NET）與市府對簿公堂。市長謝國樑昨在市府團拜時說，市府願意釋出善意，拜訪對方，看看有無合作空間。謝也表示，在國門廣場裝設地標建築摩天輪是今年要落實的重點，會先做好溝通，讓摩天輪促進觀光及經濟發展。

農曆春節連假後首日上班，謝國樑昨說「他迫不及待要上班」，期許市府團隊上工後，全力衝刺市政。在國門廣場裝設地標建築摩天輪是今年要實踐的重要工作，市府會做好溝通。

謝國樑說，改變城市要一步步慢慢完成，他舉中正路、信四路口老舊建築為例，都發處透過彩繪，讓到基隆港東岸旅客中心或從港區往基隆塔行走的觀光人群，看到基隆有了變化。

謝還說，在國門廣場裝設一座可兼顧觀光、休憩，也可以成為地標建築的摩天輪，是今年市府重要目標，他有機會就會與市民和團體溝通，讓大家多瞭解海港城市一定要有一座好的摩天輪，可以刺激觀光、帶來人潮，也有助於經濟發展。

基隆港 建築 謝國樑

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