聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆蓋摩天輪 今年落實重點
基隆東岸廣場經營權易主引發風波，先前負責商場營運的主富服裝公司（NET）與市府對簿公堂。市長謝國樑昨在市府團拜時說，市府願意釋出善意，拜訪對方，看看有無合作空間。謝也表示，在國門廣場裝設地標建築摩天輪是今年要落實的重點，會先做好溝通，讓摩天輪促進觀光及經濟發展。
農曆春節連假後首日上班，謝國樑昨說「他迫不及待要上班」，期許市府團隊上工後，全力衝刺市政。在國門廣場裝設地標建築摩天輪是今年要實踐的重要工作，市府會做好溝通。
謝國樑說，改變城市要一步步慢慢完成，他舉中正路、信四路口老舊建築為例，都發處透過彩繪，讓到基隆港東岸旅客中心或從港區往基隆塔行走的觀光人群，看到基隆有了變化。
謝還說，在國門廣場裝設一座可兼顧觀光、休憩，也可以成為地標建築的摩天輪，是今年市府重要目標，他有機會就會與市民和團體溝通，讓大家多瞭解海港城市一定要有一座好的摩天輪，可以刺激觀光、帶來人潮，也有助於經濟發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言