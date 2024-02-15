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周五開學日…宜蘭國光客運急通知缺司機 學生公車減班

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明天開學急通知 宜蘭國光客運驚爆缺司機…學生公車減班

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國光客運在年後傳出多名司機離職，影響學生公車。縣政府緊急協調，請其他的客運公車代駛國光路線，同時把14個班次減為12個班次，由於明天開學日，請學校立即通知學生留意搭乘。圖／縣府提供
國光客運在年後傳出多名司機離職，影響學生公車。縣政府緊急協調，請其他的客運公車代駛國光路線，同時把14個班次減為12個班次，由於明天開學日，請學校立即通知學生留意搭乘。圖／縣府提供

宜蘭明天開學日，卻驚傳國光客運司機在春節後有多人離職，導致司機員不足，無法開出每天10條路線、14個班次的學生公車。縣政府今天緊急協調，請其他的客運公車代駛國光路線，同時把14個班次減為12個班次，或許造成學生搭乘時沒有座位，請大家共體時艱。

宜蘭距離雙北近，因大都會區待遇高，過年後傳出不少司機被挖角，首當其衝是行駛市區公車的國光客運，今天上午原本統計10名缺額，下午又馬上增為11名缺額，人力調度困難。

明天就是開學日，縣內6所高中職與大專院校，每天有400多人搭車，每個月近萬人次的學生以公車代步，直接受到衝擊。

縣政府今宣布，為確保學生公車服務不中斷，積極與客運業者合作，明天起啟動「代駛機制」，確保宜蘭學生通勤的公共交通正常運作。

受影響調整的路線，包含首都客運暫時代駛【學51】路線、葛瑪蘭客運暫時代駛【學60】路線，另由縣府調派遊覽車協助代駛【學53】路線。

其餘路線班次由國光客運持續經營並微調時間或整併，仍維持10條路線，但班次從原本的14班次減為12班，被整併班次是【學55】路線從羅東轉運站到聖母護專，【學56】路線從宜蘭幸福轉運站到羅東高商，都是從原本2班減為1班。

整併減班有可能影響到6所高中職校，包含羅東高中、宜蘭高中、蘭陽女中、羅東高商、蘇澳海事及聖母護專，縣政府已經同步通知相關學校，立即轉告學生明日搭乘需知，並繼續研議替代方案。

原本的學生公車班次都會讓學生有座位，不像以前學生上學時要「擠沙丁魚」，減班之後可能造成部分學生沒有座位，請大家多體諒。

國光客運在年後傳出多名司機離職，影響學生公車。縣政府緊急協調，請其他的客運公車代駛國光路線，同時把14個班次減為12個班次，由於明天開學日，請學校立即通知學生留意搭乘。圖／縣府提供
國光客運在年後傳出多名司機離職，影響學生公車。縣政府緊急協調，請其他的客運公車代駛國光路線，同時把14個班次減為12個班次，由於明天開學日，請學校立即通知學生留意搭乘。圖／縣府提供

公車 宜蘭 羅東

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