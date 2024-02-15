春天到了！花蓮祕境櫻花正美麗

各地櫻花盛開，彷彿在說「春天來了」，除了人氣賞櫻路線，秘境也吸引遊客慕名上山追櫻，在地農家紛紛推出導覽體驗行程，搶攻花經濟。

花蓮縣壽豐鄉樹湖村3萬多株櫻花在春節前接力盛開，過年走春人潮多；玉里鎮赤科山是賞櫻祕境，上千株櫻花盛況預計持續到下個月，遊客漫步緋紅櫻花林道下，浪漫極了。

樹湖村的樹湖愛鄉協進會多年前獲水土保持署花蓮分署支持，執行農村再生計畫，在半山腰種3萬多株櫻花，結合觀景平台、荖山瀑布，打造美麗櫻花步道，每年農曆春節前後，遊人如織。

協進會理事長楊國卿說，步道兩旁栽植台灣原生種山櫻、霧社櫻、福爾摩沙、外來種八重櫻、富士櫻、粉紅佳人、柳櫻、吉野櫻等多樣品種，還有牡丹、杜鵑、桃花、李花、梅花、棋盤腳及花旗木爭妍。

宜蘭縣員山鄉燈篙林道也是賞櫻的熱點，近日山櫻花開約8成，未來10天是盛開期，3月起粉紅佳人、吉野櫻接力綻放；大同鄉台7線、台7甲線、台7丙線沿線也是著名的賞櫻路線，值得一訪。

新北石碇烏塗社區的山櫻花也很有魅力，到當地可品嘗知名的王金蛋、許家麵線、旺旺茶園等特色美食，遊客也可報名手作布包及植物染體驗課程，為賞櫻行程增添回憶。