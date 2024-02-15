通報大翅鯨蹤跡 台東發獎勵

大翅鯨是國際保育海洋瀕危生物之一，每年2月至4月迴游於台灣東部海域，因數量稀少文獻資料有限，台東縣政府在海洋保育署補助下，將提供目擊通報獎勵，廣搜照片及影片研究，農業處亦將建立大翅鯨資料庫，為守護海洋盡一分心力。

據美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)研究，大翅鯨屬於西北太平洋族群，曾出沒於台灣南方與東南方海域，但生活現況如何？族群數量能否恢復？政府及學術單位一直想知道答案。

台東縣農業處漁業科長陳文泰說，大翅鯨數量稀少，每年2月至4月洄游於台灣東部海域，近年有民眾在蘭嶼發現大翅鯨蹤跡，但因數量稀少，缺乏相關研究，人類了解有限。

今年台東縣政府爭取到海保署補助計畫，除辦理教育訓練及調查工作，最大的任務是建立大翅鯨資料庫。縣府將提供目擊通報獎勵，發現大翅鯨的民眾只要輸入時間、地點，上傳照片或影片，經志工人員及團體蒐證屬實，就發給獎勵；若同時有多人在同一地點發現進而通報，也一併給獎，不分先後。

陳文泰說，今年3月也將邀鯨豚領域專家學者及資深志工舉辦志工訓練營，藉由人員培力進行保育宣導，另接受縣內5所國中小申辦大翅鯨生態與保育演講，也在市區和蘭嶼各辦一場講座，讓更多人認識大翅鯨。