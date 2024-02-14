花蓮太平洋燈會情人節滿滿粉紅泡泡 賞燈打卡送好禮

春節連假進入尾聲，今天是2月14日情人節，花蓮太平洋燈會邀請情侶攜手賞燈，現場布置充滿浪漫氛圍，今晚6時起與另一半到場拍下合照上傳，就有機會獲得情人節限定禮物，數量僅147份，送完為止。

花蓮縣政府舉辦的太平洋燈會規畫3大主題燈飾4個特色燈區，科技主燈秀「雲龍戲珠」結合雷射、燈光、水舞及3D動畫展演，還有星空煙火秀、卡通人物遊行等，吸引大批遊客走春，縣府統計，活動展開逾10天，已有超過10萬人次賞燈。

縣府觀光處表示，今天是情人節，現場將播放唯美影像、浪漫音樂，投射粉紅燈光，充滿粉紅泡泡，還推出「你龍我龍（你儂我儂）」活動，晚間6時起，帶著另一半到燈會現場合照，上傳個人臉書或IG公開分享，標註太平洋燈會，打卡完成到大會服務台出示上傳頁面，就可獲得情人節限定禮物「你龍我龍造型積木」，限量147份。