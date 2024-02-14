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花蓮太平洋燈會情人節滿滿粉紅泡泡 賞燈打卡送好禮

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮太平洋燈會正在太平洋公園南濱段登場，吸引滿滿人潮。圖／花蓮縣政府提供
花蓮太平洋燈會正在太平洋公園南濱段登場，吸引滿滿人潮。圖／花蓮縣政府提供

春節連假進入尾聲，今天是2月14日情人節花蓮太平洋燈會邀請情侶攜手賞燈，現場布置充滿浪漫氛圍，今晚6時起與另一半到場拍下合照上傳，就有機會獲得情人節限定禮物，數量僅147份，送完為止。

花蓮縣政府舉辦的太平洋燈會規畫3大主題燈飾4個特色燈區，科技主燈秀「雲龍戲珠」結合雷射、燈光、水舞及3D動畫展演，還有星空煙火秀、卡通人物遊行等，吸引大批遊客走春，縣府統計，活動展開逾10天，已有超過10萬人次賞燈。

縣府觀光處表示，今天是情人節，現場將播放唯美影像、浪漫音樂，投射粉紅燈光，充滿粉紅泡泡，還推出「你龍我龍（你儂我儂）」活動，晚間6時起，帶著另一半到燈會現場合照，上傳個人臉書或IG公開分享，標註太平洋燈會，打卡完成到大會服務台出示上傳頁面，就可獲得情人節限定禮物「你龍我龍造型積木」，限量147份。

縣府表示，雖然春節假期即將結束，但燈會一直持續到3月4日，接下來在2月17、18、24、25、28，以及3月2日至4日，都加碼星空煙火秀；燈會期間，到合作燈區「德利豆乾」、「遠東百貨」、「花蓮縣餅」、「豐興餅舖」、「阿美麻糬」或「遠雄海洋公園」燈飾拍照打卡，完成指定步驟，即可享有店家好康，詳請可上官網https://www.hualien-lantern.com.tw洽詢。

花蓮太平洋燈會正在太平洋公園南濱段登場，吸引滿滿人潮。圖／花蓮縣政府提供
花蓮太平洋燈會正在太平洋公園南濱段登場，吸引滿滿人潮。圖／花蓮縣政府提供

情人節 燈會 花蓮

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