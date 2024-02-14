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春天到了！花蓮祕境櫻花接力綻放

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣壽豐鄉樹湖櫻花步道正值花期，山櫻燦爛，枝頭點點緋紅。圖／樹湖愛鄉協進會理事長楊國卿提供
花蓮縣壽豐鄉樹湖櫻花步道正值花期，山櫻燦爛，枝頭點點緋紅。圖／樹湖愛鄉協進會理事長楊國卿提供

春天來了，花蓮縣花開處處，壽豐鄉樹湖村是知名景點，3萬多株各式櫻花在春節前已接力盛開，過年走春人潮相當多；玉里鎮赤科山也是賞櫻祕境，上千株櫻花預計一直美麗到下個月，在地農家推出導覽體驗，邀遊客上山深度旅遊。

壽豐鄉樹湖村的樹湖愛鄉協進會，多年前獲得水土保持署花蓮分署支持，執行農村再生計畫，在半山腰種下3萬多株櫻花，結合觀景平台、荖山瀑布，打造一條美麗的櫻花步道，每年農曆春節前後，遊人如織。

協進會理事長楊國卿說，步道兩旁栽植台灣原生種的山櫻、霧社櫻、福爾摩沙、外來種的八重櫻、富士櫻、粉紅佳人、柳櫻、吉野櫻等不同品種的櫻花，還有牡丹、杜鵑、桃花、李花、梅花、棋盤腳以及整片的花旗木爭妍。

楊國卿表示，樹湖櫻花步道沿途有瀑布，觀景平台，還可以飽覽花東縱谷景色，分成3個區塊，目前最高處的第3區花況最佳，還可看到一地落英繽紛，較低處山櫻花約開了5成，這幾天天氣很好，正是賞花的最好時候。

要到樹湖賞花，可沿台9線往壽豐鄉方向前進，過豐田村後，留意路邊的「花現樹湖」指標，順著指引方向開往山邊，就可抵達。

玉里鎮赤科山的金針花海全台知名，但在山上，也有著上千株櫻花，冬春交替之際，為山區點綴緋紅之美，花期一直到3月為止。

當地農家今年特別結合電動輔助自行車業者，推出「走讀赤科山」深度體驗，帶領民眾騎上電輔車一邊聽導覽，一邊賞玩赤科山，還可參觀茶廠、品茶、DIY等，體驗價1980元，有2月24、3月2日及7日3個時段，洽詢電話0937087610。

花蓮縣壽豐鄉樹湖櫻花步道正值花期，山櫻燦爛，枝頭點點緋紅。圖／樹湖愛鄉協進會理事長楊國卿提供
花蓮縣壽豐鄉樹湖櫻花步道正值花期，山櫻燦爛，枝頭點點緋紅。圖／樹湖愛鄉協進會理事長楊國卿提供
花蓮縣壽豐鄉樹湖櫻花步道正值花期，枝頭點點緋紅，地面落英繽紛。圖／樹湖愛鄉協進會理事長楊國卿提供
花蓮縣壽豐鄉樹湖櫻花步道正值花期，枝頭點點緋紅，地面落英繽紛。圖／樹湖愛鄉協進會理事長楊國卿提供

櫻花 賞花 赤科山

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