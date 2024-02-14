影／民眾不顧危險爬上武嶺拍殘雪 警方取締怒吼到聲音沙啞
合歡山農曆年前下雪，台14甲線合歡山路段除夕開始，夜間至明晨溫度降至零度以下，以致武嶺山頭還有一些殘雪，春節連假期間遊客暴增，一堆遊客竟爬到山壁上拍照，警方雖頻繁到場廣播，但還是一堆人堅持危險拍照，讓員警當場怒吼，「為了你的安全請下來。」
合歡山武嶺標高3275公尺，號稱是全東南亞公路的最高點，並且也是台灣公路的最高點，因此武嶺標誌成為每位遊客到此的最佳留影地點，合歡山區年前才下過一場雪，現在馬路上還有山壁的枝頭上都還有殘雪，趁著過年連假好天氣，一堆人上山拍照，竟不願危險違法爬上山壁，仁愛分局警方多次上山勸導，但遊客還是堅持冒著生命危險拍照。
執勤的員警面對一堆人站在山壁上，趁著殘雪還在危險取景拍照，有的人甚至已經站到山崖邊緣處，險象環生的畫面，員警一面不斷廣播，甚至喊到聲音吵啞破聲，但面對遊客完全不理會的態度，依然不停地要要爬上山壁，員警甚至氣到說：「你掉下去也是我們要處理，我是沒有那個攀岩的能力喔，謝謝遊客配合。」
仁愛分局指出，民眾開車出遊到合歡山地區，由於高山不時有強風且地形險峻，甚至部分地點地勢陡峭、緊鄰懸崖，太魯閣國家公園管理處已在危險邊坡旁設置「禁止遊客攀爬或跨越護欄」等告示牌，但年節期間警方仍發現不少民眾無視警告，仍頻頻違規進入管制區域，強調將依國家公園法可處新台幣1500元以上罰鍰，警方將協同保七總隊共同管制、勸導以及取締以維護民眾安全。
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