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基隆護國城隍廟下午迎財神 民眾凌晨三點排隊搶頭香

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
基隆護國城隍廟依照傳統習俗於13日下午2時喜迎城隍爺，並送發財金，吸引許多民眾索取。圖／基隆市政府提供
基隆護國城隍廟依照傳統習俗於13日下午2時喜迎城隍爺，並送發財金，吸引許多民眾索取。圖／基隆市政府提供

大年初四迎財神，基隆護國城隍廟依照傳統習俗於13日下午2時喜迎城隍爺，有民眾凌晨三點就來排隊，只為搶得頭香，排隊人潮綿延800多公尺，基隆副市長邱珮琳及市府首長現場發放一萬份會轉運的五元（有緣）發財金，與市民結緣、分享好運。

基隆市政府表示，發財金發放吸引大批民眾共襄盛舉，隊伍綿延從廟外經過火車站一路延伸到孝二路口，估計800多公尺的排隊人潮。廟方人員也扮成財神爺，在現場表演時下最流行的舞蹈炒熱氣氛，邱佩琳率市府首長與城隍廟代表一起發放發財金、轉運幣。

城隍廟廟方人員表示，城隍爺職責祭改補運、財神爺職責補財庫，護國城隍廟固定在每年的初四與民眾結緣行之有年，今年由邱副市長率隊發放更是溫馨、誠意十足。另今年還特別準備「毛小孩」的開運紅包，現場許多寵物寶貝爭相與副市長拿紅包合影，畫面溫馨活潑。

本年度獲得「頭香」的陳先生表示，得知今年城隍廟特別的「有緣(五元)」龍年硬幣，特別從萬里前來排隊，凌晨三點就在這裡等候，雖然時間漫長，但可以從邱副市長手中接獲第一個龍年轉運硬幣，相信今年一定會翻轉過去、好運連連。

基隆護國城隍廟依照傳統習俗於13日下午2時喜迎城隍爺，並送發財金，吸引許多民眾索取。圖／基隆市政府提供
基隆護國城隍廟依照傳統習俗於13日下午2時喜迎城隍爺，並送發財金，吸引許多民眾索取。圖／基隆市政府提供

城隍廟 基隆 發財金

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