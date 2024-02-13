基隆護國城隍廟下午迎財神 民眾凌晨三點排隊搶頭香

大年初四迎財神，基隆護國城隍廟依照傳統習俗於13日下午2時喜迎城隍爺，有民眾凌晨三點就來排隊，只為搶得頭香，排隊人潮綿延800多公尺，基隆副市長邱珮琳及市府首長現場發放一萬份會轉運的五元（有緣）發財金，與市民結緣、分享好運。

基隆市政府表示，發財金發放吸引大批民眾共襄盛舉，隊伍綿延從廟外經過火車站一路延伸到孝二路口，估計800多公尺的排隊人潮。廟方人員也扮成財神爺，在現場表演時下最流行的舞蹈炒熱氣氛，邱佩琳率市府首長與城隍廟代表一起發放發財金、轉運幣。

城隍廟廟方人員表示，城隍爺職責祭改補運、財神爺職責補財庫，護國城隍廟固定在每年的初四與民眾結緣行之有年，今年由邱副市長率隊發放更是溫馨、誠意十足。另今年還特別準備「毛小孩」的開運紅包，現場許多寵物寶貝爭相與副市長拿紅包合影，畫面溫馨活潑。