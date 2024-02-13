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花蓮新增熱門拍照打卡點 a2水岸如置身歐洲美景

中央社／ 花蓮縣13日電
花蓮縣壽豐鄉近期新增一處風景優美景點a2水岸，2013年9月底開始試營運，有漂亮的湖景與落羽松，彷彿置身歐洲。中央社
花蓮縣壽豐鄉近期新增一處風景優美景點a2水岸，2013年9月底開始試營運，有漂亮的湖景與落羽松，彷彿置身歐洲。中央社

花蓮近期新增一處風景優美景點a2水岸，還有童話屋般的咖啡店，去年9月底開始試營運，成為熱門拍照打卡點，業者說，每月平均約有12、13萬人次到訪，預計今年第2季正式開園。

花蓮理想大地渡假飯店去年9月28日在壽豐鄉推出森林園區「a2水岸」，不但有漂亮的湖景與落羽松景色，還能坐擁絕美湖景的童話屋咖啡館，彷彿置身海報中的歐洲美景。

位於理想大地渡假飯店北方、省道台11丙線旁的「a2水岸」，整個園區面積廣達10公頃，從童話屋咖啡店旁登遊艇遊湖，首先映入眼簾的是綠蔭成林的落羽松黑森林，不時可見昆蟲、水鳥動物在水岸、森林裡駐足、覓食，搭配藍天白雲，更顯豐富多元與怡然。

飯店行銷企劃經理呂育璘表示，暫定名「a2水岸」，取aqua forest & atmosphere之意，目前第一階段試營運，而園區內的遊客中心、7-11超商旗艦店、300坪選物商場將於今年第2、3季陸續開張。

呂育璘說，延續飯店「運河」概念，由湖水、河道分為東西兩岸，東岸有仿照美國加州社區的童話屋咖啡館，遊客中心外觀設計呈現美國南部的建築特色；西岸以自然景觀為主，包括落羽松林、生態走廊、光蠟樹、獨角仙等昆蟲、保育類環頸雉、水生生態等，可作為學校戶外教學、或生態之旅的小旅行。

此外，隨著近年露營風潮興起，園區也規劃3公頃的露營區，還推出SUP等活動，滿足不同需求的遊客。由於目前民眾大多自行駕車前往，省道路旁停滿車輛，影響道路車流通暢，呂育璘表示，待遊客中心完工後，設有千坪停車場，規劃180至200個小客車和8至10輛遊覽車的停車位，方便遊客到訪遊覽。

咖啡館 落羽松 飯店

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