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宜蘭三星破布烏觀景台啟用 可遠眺蘭陽溪河岸

中央社／ 宜蘭縣12日電

宜蘭縣三星鄉公所在當地天送埤彩繪堤防旁興建「破布烏觀景台」，日前啟用，除可遠眺蘭陽溪河岸，觀景台下方還有復刻版「五分仔車」火車頭，呈現昔日太平山森林鐵路氛圍。

三星鄉長李志鏞表示，三星鄉早年種有「破布烏樹」，鄉公所運用意象，於天送埤彩繪堤防旁打造觀景台，命名為「破布烏觀景台」，今年1月27日啟用。登上觀景台，遊客可遠眺蘭陽溪河岸及雪山山脈，秋季還能欣賞溪畔成片甜根子草隨風搖曳的景色。

他說，太平山森林鐵路遠近馳名，為提升三星鄉觀光產業新高度，觀景台下方還有依1：1比例復刻打造的「五分仔車」火車頭，呈現昔日太平山森林鐵路意象。早期太平山森林鐵路尚在運作時用來載運林木，其中一站就在天送埤。

天送埤 太平山 森林鐵路

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