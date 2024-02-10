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來宜蘭傳藝走春 賞飛龍求龍幣

中央社／ 宜蘭縣10日電

國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區為迎接龍年，在園區文昌街上推出近百公尺的飛龍裝置藝術，增添喜氣；新春期間園區還推出「擲筊求龍幣」，祈求新年荷包賺滿滿。

經營宜蘭傳藝園區的全聯善美的文化藝術基金會表示，園區為迎接龍年到來，特別打造全新的年節街景「飛龍在天舞春風」，近百公尺長的飛龍裝置藝術盤旋於文昌街上，活靈活現超有氣勢。

基金會指出，春節期間在園區憑消費滿新台幣688元的統一發票，可參加「龍來擲好運」或是大年初四至初五登場的「擲筊求龍幣」活動。

「龍來擲好運」透過大小型擲骰子趣味活動，重溫過年圍爐的團聚娛樂氣息。過年許多人都會到寺廟求錢母、發財金，「擲筊求龍幣」活動讓民眾透過向文昌帝君擲筊的方式領取。

基金會表示，園區在大年初一至初四也有新春轉運市集，集結各式美食與年節創意手作品。大年初一至初二，只要設籍宜蘭縣或身分證字號開頭為G者，都可免費入園。

宜蘭 裝置藝術 龍年

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