釋迦蟲害零檢出 台東嚴把關

台東鳳梨釋迦遭中國大陸禁銷2年多，去年12月首批重返大陸市場，仍傳出有部分鳳梨釋迦被驗出蟲害。現正值盛產季，立委黃建賓發文要求農業部提供檢疫不合格的包裝廠名單。台東縣府表示，對於被檢出有蟲害的不合格包裝廠及農友，會處分停權10天，最嚴重將終止產季認證資格，絕不寬貸。

台東鳳梨釋迦重返大陸至今已出口6個貨櫃共90噸，但仍傳出在大陸海關被驗出蟲害而遭退櫃。立委黃建賓指出，台東釋迦產量占全台95%以上，是最重要的經濟作物，過去鳳梨釋迦被大陸海關驗出蟲害退櫃，中央並未提供不合格業者名單，他已行文要求農業部提供不合格名單，讓台東縣府能加強輔導包裝廠，外銷輸出更順利。

縣長饒慶鈴指出，縣府以負責任態度誠實面對問題，並從根源解決，朝「有害生物零檢出及符合安全用藥」標準努力，訂定鳳梨釋迦品管規範，絕不容許有僥倖廠商破壞遊戲規則，打壞台東品牌信譽，同時持續強化果品把關評鑑及多元化行銷。

農業處表示，若收到中央提供的不合格包裝廠名單，將依規定停權，最嚴重者將終止產季認證資格，今年1月已聯合台東大學辦理包裝廠評鑑，評鑑結果將作為每個產季公告核准包裝廠的依據，及設備優先補助對象。