連假走春 基市規畫3路線迎客

農曆春節7天連假開始，基隆市府串連在地景點和商圈，規畫3條走春路線，邀請民眾春節期間到基隆遊玩，感受基隆獨特的山海景致，挑選伴手禮度過美好的春節假期。觀光署北觀處也推薦走訪北海岸，感受皇冠海岸魅力。

基市府觀光及城市行銷處代理處長郭憲平表示，基隆有寬闊的山海美景、百年廟宇、歷史古蹟及美食小吃，非常適合闔家大小同遊。

觀銷處整合基隆在地景點，包括正濱漁港色彩屋、和平島地質公園、太平山城、望幽谷等熱門景點，加上新開放的新景點，如串連山、海、城的「基隆塔」，及具神祕色彩的「信二防空洞」，透過3條旅遊路線，帶領民眾認識基隆。

出遊走春，少不了品嘗在地美食，挑選伴手禮。觀銷處推薦在地特色伴手禮，包含糕餅類李鵠餅店、大新餅舖、連珍糕餅店、江福記餅店、珍味香餅家、泉利米香、金興蔴粩等。新鮮海產伴手禮則可前往食之飴商行、漁品軒、蔡技食品、阿里棒棒、心干寶貝等店家選購。

北觀處則推薦民眾從新北五股、八里、淡水、三芝、石門、金山、萬里到基隆的海岸線遊玩。另春節連假期間的2月14日是西洋情人節，野柳地質公園的愛心石，如天使翅膀般的造型，祝福遊客感情升溫到永久。

此外，北觀處14日至24日更在臉書「北觀粉絲團──幸福北海岸」粉絲頁，辦「閃光Get！大聲說出我愛你」活動，只要在活動貼文留言區分享北海岸旅遊照片，並寫下真心話，就有機會抽中雕刻大師朱銘作品「單鞭下勢」延伸設計的「太極音樂鈴」。