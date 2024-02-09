聽新聞
test
0:00 / 0:00

連假走春 基市規畫3路線迎客

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
觀光署北觀處推薦民眾春節期間走訪北海岸。圖為野柳公園愛心石。圖／北觀處提供
觀光署北觀處推薦民眾春節期間走訪北海岸。圖為野柳公園愛心石。圖／北觀處提供

農曆春節7天連假開始，基隆市府串連在地景點和商圈，規畫3條走春路線，邀請民眾春節期間到基隆遊玩，感受基隆獨特的山海景致，挑選伴手禮度過美好的春節假期。觀光署北觀處也推薦走訪北海岸，感受皇冠海岸魅力。

基市府觀光及城市行銷處代理處長郭憲平表示，基隆有寬闊的山海美景、百年廟宇、歷史古蹟及美食小吃，非常適合闔家大小同遊。

觀銷處整合基隆在地景點，包括正濱漁港色彩屋、和平島地質公園、太平山城、望幽谷等熱門景點，加上新開放的新景點，如串連山、海、城的「基隆塔」，及具神祕色彩的「信二防空洞」，透過3條旅遊路線，帶領民眾認識基隆。

出遊走春，少不了品嘗在地美食，挑選伴手禮。觀銷處推薦在地特色伴手禮，包含糕餅類李鵠餅店、大新餅舖、連珍糕餅店、江福記餅店、珍味香餅家、泉利米香、金興蔴粩等。新鮮海產伴手禮則可前往食之飴商行、漁品軒、蔡技食品、阿里棒棒、心干寶貝等店家選購。

北觀處則推薦民眾從新北五股、八里、淡水、三芝、石門、金山、萬里到基隆的海岸線遊玩。另春節連假期間的2月14日是西洋情人節，野柳地質公園的愛心石，如天使翅膀般的造型，祝福遊客感情升溫到永久。

此外，北觀處14日至24日更在臉書「北觀粉絲團──幸福北海岸」粉絲頁，辦「閃光Get！大聲說出我愛你」活動，只要在活動貼文留言區分享北海岸旅遊照片，並寫下真心話，就有機會抽中雕刻大師朱銘作品「單鞭下勢」延伸設計的「太極音樂鈴」。

伴手禮 基隆 景點

延伸閱讀

連假首日花蓮火車站現人潮 縣府新春福袋送返鄉旅客

連假逢情人節！基市3走春路線迎客 北觀處推野柳愛心石

【即時短評】基隆微風怎吹成龍捲風？政治惡鬥犧牲巿民

影／基隆護國城隍廟初四發「錢母」 毛小孩來也能領取

相關新聞

連假走春 基市規畫3路線迎客

農曆春節7天連假開始，基隆市府串連在地景點和商圈，規畫3條走春路線，邀請民眾春節期間到基隆遊玩，感受基隆獨特的山海景致，...

釋迦蟲害零檢出 台東嚴把關

台東鳳梨釋迦遭中國大陸禁銷2年多，去年12月首批重返大陸市場，仍傳出有部分鳳梨釋迦被驗出蟲害。現正值盛產季，立委黃建賓發...

基隆市今年再增4所國中小社區共讀站 資源與社區居民共享

基隆市政府運用中央補助前瞻基礎建設經費，打造學校社區共讀站，今年將再完工4所，全市累計達22所。教育處今天表示，圖書館是...

廢耕田變樹光大道 池上鄉打造碳中和鄉鎮

2050年淨零碳排，台東縣跨出第一步，池上鄉公所盤點鄉內廢耕農田，媒介企業界種樹，達到循環經濟並發揮減碳效益，預計在全鄉種下16萬顆樹，打造全國第一個碳中和示範鄉鎮。

以樹養球 台東豐里國小學童踢出足球夢

去年底台東公益典藏盃足球賽幼兒組，參賽隊伍共有26場勝負，「森林足球場」為勝場再種下26棵樹木。綠色冀泉「以樹養球」計畫，幫後山學童踢出足球夢、踢出永續台灣。

台東第1杯零碳咖啡 80年前黑咖啡傳說風華再現

「這一杯是全國首杯零碳咖啡」，台東副縣長王志輝喝下第一口，宣告台東首家「零碳商店」不僅要讓80年歷史電光黑咖啡傳說風華再現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。