基隆市今年再增4所國中小社區共讀站 資源與社區居民共享

基隆市政府運用中央補助前瞻基礎建設經費，打造學校社區共讀站，今年將再完工4所，全市累計達22所。教育處今天表示，圖書館是很重要的學習與探索資源庫，學校圖書資源與社區居民共享，可讓居民擁有更鄰近及便利的閱讀環境，把閱讀風氣從學校拓展到社區。

基隆市2017年起申請教育部「前瞻基礎建設計畫」經費，推動校園社區化改造計畫，到去年為止共在18所國中小學校設立學校社區共讀站。今年預計新增4所學校共讀站完工，分別為八斗高中、南榮國中、深美國小及中山國小。

教育處表示，每一所共讀站設計都會結合學校特色，打造各校獨特的閱讀人文與美學空間。八斗高中是原住民重點學校，共讀站融合當地原住民特色，入口處以營火造型裝置傳達共享意象。南榮國中位在紅淡山，共讀站內設計2座拱門，融合紅淡山及周遭山洞特色及營造迎向陽光意象。

深美國小以森林風為主題，強調設計感及空間趣味化，各種型態的閱讀空間提供學生有多樣舒適的閱讀環境。中山國小運用苔蘚與黑鳶意象，不只讓共讀站桌椅生硬的輪廓線，產生圓柔的視覺效果，並將黑鳶翱翔之姿刻於會議桌上。