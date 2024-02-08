不讓釋迦檢出病蟲害 台東縣府祭出最嚴格手段

台東鳳梨釋迦正值產季，縣府與新科立委黃建賓聯手把關守護果農權益及釋迦品質，黃發文中央農業部，要求提供不合格的包裝廠名單以免讓其他農民受到牽連。縣府強調，收到中央提供不合格包裝廠名單，嚴重者終止產季認證資格，絕不寬貸。

縣長饒慶鈴指出，縣府以負責任的態度，誠實面對問題並從根源解決，朝「有害生物零檢出及符合安全用藥」的標準努力，訂定鳳梨釋迦品質管理規範，就是讓優質鳳梨釋迦能全數順利外銷，絕不容許有僥倖廠商破壞遊戲規則，打壞台東品牌信譽。

自去年6月台東鳳梨釋迦終於恢復出口中國大陸後，出口果品中仍有少部分因為驗出有害生物超標面臨退櫃情形，縣府立即針對包裝廠及果農祭出停權10天處分，同時持續強化果品把關評鑑及多元化行銷，讓台東釋迦可放到國際任何市場上。

立委黃建賓也行文給農業部，要求協助提供檢疫不合格的廠商名單，讓台東縣政府能夠加強輔導包裝廠，讓果品外銷輸出能夠順利。他指出，台東釋迦產量佔全台95%以上，是最重要的經濟作物，行文農業部是保障農民權益與確保銷售通路，