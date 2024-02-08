不讓釋迦檢出病蟲害 台東縣府祭出最嚴格手段
台東鳳梨釋迦正值產季，縣府與新科立委黃建賓聯手把關守護果農權益及釋迦品質，黃發文中央農業部，要求提供不合格的包裝廠名單以免讓其他農民受到牽連。縣府強調，收到中央提供不合格包裝廠名單，嚴重者終止產季認證資格，絕不寬貸。
縣長饒慶鈴指出，縣府以負責任的態度，誠實面對問題並從根源解決，朝「有害生物零檢出及符合安全用藥」的標準努力，訂定鳳梨釋迦品質管理規範，就是讓優質鳳梨釋迦能全數順利外銷，絕不容許有僥倖廠商破壞遊戲規則，打壞台東品牌信譽。
自去年6月台東鳳梨釋迦終於恢復出口中國大陸後，出口果品中仍有少部分因為驗出有害生物超標面臨退櫃情形，縣府立即針對包裝廠及果農祭出停權10天處分，同時持續強化果品把關評鑑及多元化行銷，讓台東釋迦可放到國際任何市場上。
立委黃建賓也行文給農業部，要求協助提供檢疫不合格的廠商名單，讓台東縣政府能夠加強輔導包裝廠，讓果品外銷輸出能夠順利。他指出，台東釋迦產量佔全台95%以上，是最重要的經濟作物，行文農業部是保障農民權益與確保銷售通路，
縣府農業處表示，若收到中央提供的不合格包裝廠名單將會依規定停權，最嚴重者將終止產季認證資格。今年1月已聯合台東大學辦理包裝廠評鑑作業，評鑑結果將作為每個產季公告核准包裝廠的依據以及設備優先補助對象。
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