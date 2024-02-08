快訊

丟丟妹年前拋震撼彈！新歡長相曝光 相識經過全說了

跟孩子溝通使用3C時間 教育專家：這4句話絕對不能說

與毆打陳沂黃男「案發前行跡重疊」 警拘提同行者…他辯勸架

不讓釋迦檢出病蟲害 台東縣府祭出最嚴格手段

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣府以負責任的態度與台東大學合作訂定鳳梨釋迦品質管理規範，縣長饒慶鈴絕不容許有僥倖廠商破壞遊戲規則，打壞台東品牌信譽。記者尤聰光／攝影
台東縣府以負責任的態度與台東大學合作訂定鳳梨釋迦品質管理規範，縣長饒慶鈴絕不容許有僥倖廠商破壞遊戲規則，打壞台東品牌信譽。記者尤聰光／攝影

台東鳳梨釋迦正值產季，縣府與新科立委黃建賓聯手把關守護果農權益及釋迦品質，黃發文中央農業部，要求提供不合格的包裝廠名單以免讓其他農民受到牽連。縣府強調，收到中央提供不合格包裝廠名單，嚴重者終止產季認證資格，絕不寬貸。

縣長饒慶鈴指出，縣府以負責任的態度，誠實面對問題並從根源解決，朝「有害生物零檢出及符合安全用藥」的標準努力，訂定鳳梨釋迦品質管理規範，就是讓優質鳳梨釋迦能全數順利外銷，絕不容許有僥倖廠商破壞遊戲規則，打壞台東品牌信譽。

自去年6月台東鳳梨釋迦終於恢復出口中國大陸後，出口果品中仍有少部分因為驗出有害生物超標面臨退櫃情形，縣府立即針對包裝廠及果農祭出停權10天處分，同時持續強化果品把關評鑑及多元化行銷，讓台東釋迦可放到國際任何市場上。

立委黃建賓也行文給農業部，要求協助提供檢疫不合格的廠商名單，讓台東縣政府能夠加強輔導包裝廠，讓果品外銷輸出能夠順利。他指出，台東釋迦產量佔全台95%以上，是最重要的經濟作物，行文農業部是保障農民權益與確保銷售通路，

縣府農業處表示，若收到中央提供的不合格包裝廠名單將會依規定停權，最嚴重者將終止產季認證資格。今年1月已聯合台東大學辦理包裝廠評鑑作業，評鑑結果將作為每個產季公告核准包裝廠的依據以及設備優先補助對象。

立法委員黃建賓也行文給農業部，要求協助提供檢疫不合格的廠商名單，讓台東縣政府能夠加強輔導包裝廠，讓果品外銷輸出能夠順利。圖／翻攝自黃建賓臉書
立法委員黃建賓也行文給農業部，要求協助提供檢疫不合格的廠商名單，讓台東縣政府能夠加強輔導包裝廠，讓果品外銷輸出能夠順利。圖／翻攝自黃建賓臉書

台東 農業部 鳳梨釋迦

延伸閱讀

2024過年拜拜禁忌：生理期不拜拜、釋迦禁上桌...14大禁忌一次看！

寒流要來了！ 台東農民趕工替釋迦「穿衣服」

饒慶鈴把台東釋迦賣出去 再把外國遊客帶進來預計將有千人

拚海外市場！新加坡超市也能吃到台東高品質鳳梨釋迦

相關新聞

前國代林束梅今告別式覆蓋黨旗 子女善捐千萬遺愛人間

宜蘭前國代林束梅日前安詳離世，享耆壽91歲，今天舉行告別式，國民黨為感念她生前的奉獻，以黨旗覆棺。林束梅一生愛鄉土樂行善...

廢耕田變樹光大道 池上鄉打造碳中和鄉鎮

2050年淨零碳排，台東縣跨出第一步，池上鄉公所盤點鄉內廢耕農田，媒介企業界種樹，達到循環經濟並發揮減碳效益，預計在全鄉種下16萬顆樹，打造全國第一個碳中和示範鄉鎮。

以樹養球 台東豐里國小學童踢出足球夢

去年底台東公益典藏盃足球賽幼兒組，參賽隊伍共有26場勝負，「森林足球場」為勝場再種下26棵樹木。綠色冀泉「以樹養球」計畫，幫後山學童踢出足球夢、踢出永續台灣。

台東第1杯零碳咖啡 80年前黑咖啡傳說風華再現

淨零碳排台東第1步「這一杯是全國首杯零碳咖啡」，台東副縣長王志輝喝下第一口，宣告台東首家「零碳商店」不僅要讓80年歷史電光黑咖啡傳說風華再現，也讓台東小農邁出淨零永續農業第1步。

不讓釋迦檢出病蟲害 台東縣府祭出最嚴格手段

台東鳳梨釋迦正值產季，縣府與新科立委黃建賓聯手把關守護果農權益及釋迦品質，黃發文中央農業部，要求提供不合格的包裝廠名單以...

連假首日花蓮火車站現人潮 縣府新春福袋送返鄉旅客

春節連假今天展開，花蓮火車站從昨天下午陸續出現返鄉人潮，預估今、明兩天是高峰期，下車旅客超過1萬3千人次，都帶著大包小包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。