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春節連假走春 來去台東農遊賞花海

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣鹿野農會推出的二層坪水橋造景花海，農民休耕期栽種油菜花及波斯菊綠肥和美化田園景觀，目前正全面綻放，美不勝收。記者尤聰光／攝影
台東縣鹿野農會推出的二層坪水橋造景花海，農民休耕期栽種油菜花及波斯菊綠肥和美化田園景觀，目前正全面綻放，美不勝收。記者尤聰光／攝影

春節7天連假今天展開，許多民眾選擇東飄台東旅遊，連假期間台東除有櫻花季可賞外，地區農會推出賞心悅目的特色花卉景觀，包括東遊季、成功及二層坪水橋，提供遊客拍照打卡的美好印記。

位於知本溫泉區內台東縣農會東遊季花卉，主打一串紅、薰衣草、鼠尾草、海棠孔雀草、萬壽菊、金蓮花等為主的特色造景花卉，園區規畫多個主題，花海層次分明，搭配卡通玩偶，非常吸睛。

想要一窺東遊季花卉美景，也不用人擠人、車堵車，園區就在通往知本溫泉的馬路旁，顯眼的路牌指標，很好辨識，也很好停車，展期也非常長，縣農會指出，民眾走春來知本東遊季就對了。

而在東海岸的成功，不僅美麗的海岸風光和新鮮美味的海產，成功農會今年也推出別緻的花卉景觀，提供5個花海主題，以花田栽種，營造出七彩霓虹色彩，讓遊客可漫步在花田中，輕鬆自在。

成功花海位於省道台11線公路旁，今年成功農會考量遊客安全，將花海場景移到展售中心後方，也讓原本只有5分地大小空間，擴大至2公頃，視野更遼闊，展售中心過年期間營業服務遊客。

至於縱谷地區的花海，就不得不提鹿野農會推出的二層坪水橋造景花海，是每年春節遊客必訪的熱門景點，今年一樣農民休耕期栽種油菜花及波斯菊綠肥和美化田園景觀，目前正全面綻放。

二層坪水橋造景花海位於鹿野鄉瑞隆村坪頂路旁，沿途有路牌指示，春節期間，來趟縱谷走春，不只可以拍照打卡，還有豐富的食農教育與農事體驗，讓大小朋友親身享受東部的美景與美食。

台東縣農會東遊季花卉，主打一串紅、薰衣草、鼠尾草、海棠孔雀草、萬壽菊、金蓮花等為主的特色造景花卉，園區規畫多個主題，花海層次分明，搭配卡通玩偶，非常吸睛。記者尤聰光／攝影
台東縣農會東遊季花卉，主打一串紅、薰衣草、鼠尾草、海棠孔雀草、萬壽菊、金蓮花等為主的特色造景花卉，園區規畫多個主題，花海層次分明，搭配卡通玩偶，非常吸睛。記者尤聰光／攝影
台東縣成功農會考量遊客安全，今年將花海場景移到展售中心後方，也讓原本只有5分地大小空間，擴大至2公頃，視野更遼闊，展售中心過年期間營業服務遊客。記者尤聰光／翻攝
台東縣成功農會考量遊客安全，今年將花海場景移到展售中心後方，也讓原本只有5分地大小空間，擴大至2公頃，視野更遼闊，展售中心過年期間營業服務遊客。記者尤聰光／翻攝

台東 春節 花田 賞花

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